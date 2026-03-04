Shqiptari kapet me makinën plot me kanabis në Holandë

Policia holandeze arrestoi të mërkurën në Urmond një 28-vjeçar me origjinë shqiptare, i cili po udhëtonte me një makinë të vjedhur ku kishte tetë kuti të mëdha të mbushura kanabis.
Agjentët panë makinën belge të sinjalizuar si e vjedhur dhe kryen një kontroll.
Drejtuesi i makinës rezultoi të ishte një person 28-vjeçar nga Shqipëria, pa vendbanim të përhershëm ose leje qëndrimi në BE.
Në makinë, agjentët gjetën gjithashtu tetë kuti kartoni të mbyllura. Ato dolën të ishin të mbushura me fidanë të vegjël kanabisi. Në total, 778 copë, mjaftueshëm për një fermë të madhe marihuane.
Drejtuesi i makinës u arrestua për dyshimin e futjes së kanabisit dhe për shpërdorim të makinës së vjedhur. Ai do të merret në pyetje dhe më vonë do të duhet të japë llogari para gjykatës. Makina do t’i kthehet pronarit të ligjshëm, njofton policia.
