Klodian Braho, 4 orë përballë Komisionit Evropian: Ja për çfarë u pyet kreu i SPAK-ut në Bruksel

Kreu i SPAK-ut, Klodian Braho, për më shumë se katër orë ka raportuar në Bruksel përpara përfaqësuesve të Komisionit Evropian.
Burime nga Delegacioni i Shqipërisë në BE, në kushte anonimiteti, i thanë gazetarit të Top Channel, Muhamed Veliu, se Klodian Braho nuk ka qenë i vetëm në këtë “provim” të parë në Bruksel pas marrjes së detyrës.
Klodian Braho është ulur në të njëjtën tryezë, i shoqëruar nga disa hetues dhe këshilltarë ligjorë të BKH-së, njëra prej tyre Sadleva Bodo.
Ndërsa në të majtën e tij ka qëndruar Fabian Zhilla, shefi i kabinetit.
Të njëjtat burime treguan se kjo përballje e Klodian Brahos në Bruksel me Komisionin Evropian lidhej me raportimin e progresit të kapitujve 23 dhe 24 për Gjyqësorin dhe të Drejtat Themelore.
Numri një i SPAK-ut u është përgjigjur me detaje të gjitha pyetjeve të përfaqësuesve të DG ENEST-it, Drejtorisë së Përgjithshme për Zgjerimin dhe Fqinjësinë Lindore.
Detyra parësore e kësaj drejtorie në Komisionin Evropian është menaxhimi i çështjeve mes BE-së dhe vendeve kandidate.
Ajo monitoron hap pas hapi reformat për sundimin e ligjit, zhvillimet ekonomike dhe reformën në administratën publike.
