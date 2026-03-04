Kalendari Enciklopedik: e enjte 5 Mars 2026

Kalendari Enciklopedik për ditën e enjte 5 Mars 2026. Sot është dita e 64-të e vitit. Kanë mbetur edhe 301 ditë deri në fund të vitit 2026. Dielli: Lind në 06:14, Perëndon në 17:42. Gjatë kësaj nate pritet të jetë në fazën e saj të plotë (Hëna e Plotë e Marsit).
🇦🇱 Ngjarje nga Shqipëria dhe Ballkani
* 1991 – Eksodi i madh: Mijëra shqiptarë vërshuan drejt porteve të Durrësit dhe Vlorës për t’u nisur drejt Italisë me anijet "Lirija" dhe "Koka e Kalit", duke shënuar një nga momentet më dramatike të rënies së regjimit komunist.
* 1997 – Në Shqipëri nisi kaosi i madh i pranverës ’97. Një muaj i rëndë nën gjendje shtetrrethimi, kapitullim të institucioneve dhe vrasje të shumta mes civilëve.
* 1998 – Beteja e Prekazit (Kosovë): Fillimi i rrethimit treditur nga forcat serbe mbi shtëpinë e familjes Jashari. Kjo ngjarje njihet si kthesa vendimtare e luftës çlirimtare në Kosovë, ku heroi Adem Jashari dhe familja e tij u flijuan për liri.
* 1913 – Luftërat Ballkanike: Forcat greke pushtojnë Janinën pas një rrethimi të gjatë ndaj forcave osmane, duke ndryshuar rrjedhën e kufijve në jugun e Shqipërisë.
🌍 Ngjarje Botërore
* 1827 – Shkenca: Ndërron jetë Alessandro Volta, fizikani italian që shpiku baterinë e parë elektrike. Njësia matëse "Volt" mban emrin e tij.
* 1946 – Lufta e Ftohtë: Winston Churchill mban fjalimin e tij të famshëm "Perdja e Hekurt" në Misuri, SHBA, duke paralajmëruar ndarjen e Europës në dy blloqe pas Luftës së Dytë Botërore.
* 1970 – Siguria Globale: Hyn në fuqi Traktati për Mos-Përhapjen e Armëve Bërthamore (NPT), i nënshkruar nga 190 shtete.
🎨 Art dhe Kulturë
* 1608 – Muzikë: Lind kompozitori i madh barok, Claudio Monteverdi (pagëzimi), i cili konsiderohet babai i operës moderne.
* 1953 – Histori: Vdes diktatori sovjetik Joseph Stalin, duke i dhënë fund një epoke shtypjeje dhe duke hapur rrugën për "shkrirjen" e parë të regjimit në Bashkimin Sovjetik.
💡 Fakte Interesante
Në këtë ditë, në vitin 1933, Adolf Hitler fitoi zgjedhjet në Gjermani, duke i dhënë Partisë Naziste shumicën në Reichstag, një moment që ndryshoi historinë e njerëzimit përgjithmonë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd