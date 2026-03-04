I kërkoi të qetësohej gjatë një debati me të dashurën, shqiptari qëllon me armë pronarin e një restoranti në Belgjikë

BELGJIKË – Një ngjarje e rëndë është shënuar në qytetin Zele, në Belgjikë, ku një shtetas shqiptar ka qëlluar me armë zjarri pronarin e një restoranti pas një debati me të dashurën e tij.
Sipas mediave belge, përfshirë HLN, ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme rreth orës 20:30, në restorantin “Yega”, në qendër të qytetit. Çifti kishte nisur një debat me tone të larta, duke shqetësuar klientët e tjerë të pranishëm në lokal.
Pronari i restorantit, Mehmeti, 45 vjeç, është afruar në tavolinë për t’u kërkuar që të qetësoheshin. Sipas dëshmisë së tij, situata agravoi në momentin kur ai tentoi të telefononte policinë.
“Papritmas nxori një pistoletë nga pantallonat dhe e drejtoi nga unë. Hapi zjarr një herë dhe më goditi në qafë,” ka deklaruar pronari për mediat vendase.
Ai shtoi se në një moment refleksi ka arritur të kapë armën për të parandaluar pasoja më të rënda, çka solli një përleshje të shkurtër mes tyre. Autori më pas u largua nga vendngjarja, duke marrë armën me vete.
I plagosuri u transportua menjëherë në spital dhe aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas pronarëve të lokalit, autori nuk ishte nën efektin e alkoolit, pasi kishte porositur vetëm një pije freskuese.
Policia belge ka konfirmuar incidentin, ndërsa prokuroria është vënë në dijeni dhe ka nisur hetimet. Ekspertët kriminalistikë kanë kryer veprimet procedurale në vendngjarje, ndërsa restoranti mbetet përkohësisht i mbyllur.
Autoritetet pritet të publikojnë detaje të tjera pas përfundimit të fazës paraprake të hetimeve.
Artikulli i plotë nga HLN
“Papritmas nxori një pistoletë nga pantallonat dhe e drejtoi ndaj meje”. Mehmeti, 45 vjeç, nuk e kishte menduar kurrë që ndërhyrja e tij në restorantin e tij në Zele të Belgjikës do të përfundonte kështu. Ai i kërkoi një klienti të qetësohej kur ky po grindej me të dashurën e tij, por papritmas u godit nga një plumb në qafë. “Në atë moment, kam kapur vetë pistoletën për të parandaluar më të keqen,” thotë Mehmeti.
Ngjarja ndodhi dje në mbrëmje rreth orës 20:30 në restorantin Yega, në qendër të qytetit Zele. Një burrë shqiptar po hante atje me të dashurën e tij. Çifti papritmas u grind dhe u thanë fjalë të rënda. Pronari i restorantit shkoi te tavolina për t’u kërkuar që të qetësoheshin, pasi aty ishin edhe klientë të tjerë.
Pronari donte të thërriste policinë, por kjo duket se nuk i pëlqeu burrit. “Papritmas nxori një pistoletë nga pantallonat dhe e drejtoi ndaj meje,” tregon Mehmeti. “Ai hapi zjarr një herë dhe unë u godita në qafë. Vajza më kishte paralajmëruar për atë që ai kishte në plan, por fillimisht nuk i besova,” thotë ai.
Në një refleks, Mehmet më pas kapi pistoletën e burrit për të provuar të hiqte plumbat. Ndodhi një përleshje e shkurtër, pas së cilës burri që kishte shtënë doli nga restoranti. Mehmeti u dërgua në spital, por tashmë është rikthyer në shtëpi.
Ai dhe gruaja e tij mbeten të tronditur. “Ishte një klient që kishte qenë këtu më parë disa herë,” thonë ata. “Kurrë nuk kishte pasur problem deri dje. Natën e kaluar nuk kemi fjetur dhe nuk e kuptojmë se çfarë e shtyu”.
Sipas pronarëve, ai nuk ishte i dehur, pasi atë mbrëmje kishte porositur vetëm kola.
Normalisht, fëmijët e Mehmetit janë gjithashtu të pranishëm në lokal, por fatmirësisht nuk ishin aty atë mbrëmje. “Armën ai e mori me vete më pas. Fatmirësisht, kemi pamje nga kamerat dhe autori shihet aty,” thotë Mehmeti. “Shpresojmë që ai të arrestohet sa më shpejt. Nuk kemi asnjë ide pse kishte një pistoletë në restorantin tonë,” përfundon ai.
Policia konfirmon incidentin, por nuk mund të japë më shumë detaje për hetimin. Prokuroria është informuar gjithashtu. Ekspertët kanë bërë një vizitë tjetër në lokal këtë mëngjes. Për shkak të kësaj, restoranti është i mbyllur dhe nuk dihet se kur do të hapet sërish.
