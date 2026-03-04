Presidenti i Iranit, mesazh presidentëve të vendeve fqinje: Çfarë u detyruan të bëjmë nga sulmet amerikano-izraelite

Presidenti i Iranit: Sulmet amerikano-izraelite na detyruan të vetëmbrohemi
Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Masoud Pezeshkian, ka deklaruar se sulmet ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit e kanë detyruar vendin e tij të reagojë në vetëmbrojtje.
Në një mesazh drejtuar liderëve të vendeve mike dhe fqinjë të Iranit, Pezeshkian theksoi se Teherani kishte bërë përpjekje për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit përmes diplomacisë, por sipas tij agresioni ushtarak nuk i ka lënë Iranit alternativa të tjera.
“Ne kemi bërë të gjitha përpjekjet që, me ndihmën tuaj dhe përmes diplomacisë, të shmangim luftën. Megjithatë agresioni ushtarak amerikano-izraelit nuk na ka lënë asnjë rrugë tjetër përveçse të vetëmbrohemi”, shkroi Pezeshkian në një mesazh të publikuar në rrjetin social X.
Presidenti iranian theksoi gjithashtu se Irani respekton sovranitetin e vendeve fqinje dhe shprehu bindjen se siguria dhe stabiliteti i rajonit duhet të garantohen nga vetë vendet e rajonit.
“Ne e respektojmë sovranitetin tuaj dhe vazhdojmë të besojmë se qetësia dhe siguria e rajonit duhet të garantohen nga vetë vendet e rajonit”, shtoi ai.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd