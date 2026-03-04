Pse aleatët e NATO-s po distancohen nga lufta e SHBA-së në Iran (me përjashtim të Holandës dhe Shqipërisë)

Giuseppe Sarcina – Corriere della Sera
Në takimin e djeshëm të Aleancës në Bruksel, përfaqësuesi i SHBA-së, Scott Oudkirk, kërkoi mbështetjen e partnerëve. Turqia dhe Spanja ishin qartësisht kundër, megjithëse për arsye të ndryshme. Të gjitha vendet e tjera nuk ekspozohen. Franca dhe Mbretëria e Bashkuar janë të gatshme të mbrojnë vetëm interesat e tyre në Gjirin Persik.
Për disa orë, qeveria turke u kap plotësisht në befasi. Askush në Ankara nuk priste të ishte midis objektivave të përgjigjes iraniane ndaj sulmit SHBA-Izrael. Më vonë ditën e sotme, të mërkurën, më 4 mars, shërbimet e inteligjencës turke përcaktuan se raketa, e kapur dhe e rrëzuar në hapësirën ajrore turke, në fakt ishte drejtuar për në Qipro.
Habia e turqve është e lehtë për t’u shpjeguar. Dje, të martën, më 3 mars, Këshilli i Atlantikut të Veriut, organi që bashkon ambasadorët ose përfaqësues të tjerë të 32 anëtarëve të Aleancës, u takua në Bruksel. Turqia dhe Spanja ishin të vetmet shtete që u distancuan qartë nga sulmi i nisur nga Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu. Vendi i udhëhequr nga Pedro Sánchez theksoi shkeljen e së drejtës ndërkombëtare; vendi i udhëhequr nga Rexhep Tajip Erdogan vuri në dukje se ishte më i ekspozuari ndaj përshkallëzimit të konfliktit.
Në anën tjetër të spektrit politik, u dalluan Holanda dhe Shqipëria: të vetmet që mbështetën pa rezerva Uashingtonin dhe Tel Avivin.
Megjithatë, shumica e vendeve, përfshirë Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Francën dhe Italinë, kanë miratuar një qëndrim të ndërmjetëm. Ata nuk i dënuan në mënyrë të qartë sulmet amerikane, por më tepër hakmarrjen pa dallim të Iranit. Më e rëndësishmja, grupi i madh mbështeti deklaratën e Sekretarit të Përgjithshëm Mark Rutte: NATO nuk do të përfshihet në konfliktin e Lindjes së Mesme. Megjithatë, francezët dhe britanikët deklarojnë se janë të përgatitur për të mbrojtur vetëm interesat e tyre në Gjirin Persik.
Megjithatë, duke hapur takimin, Scott Oudkirk, zëvendëskryetari i delegacionit amerikan, shpjegoi fillimisht objektivat ushtarake të luftës. Ndër të tjera, ato përfshinin shkatërrimin e aftësive raketore dhe laboratorëve bërthamorë të Iranit. Oudkirk më pas i nxiti aleatët të bashkëpunonin me SHBA-në, duke ofruar "mjete dhe armë konvencionale". Sipas diplomatit amerikan, ky do të ishte një "shembull i qartë i NATO-s 3.0", që është, me pak fjalë, një version i ri i Aleancës që do të funksiononte në këtë mënyrë: Europianët blejnë armë nga industria amerikane ose kontribuojnë në operacionet e udhëhequra nga SHBA-ja, në këmbim të mbrojtjes totale
