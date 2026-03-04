Erdogan lëshon paralajmërim të qartë pas hedhjes së raketës balistike në Turqi

Presidenti i Turqisë Rexhep Tajip Erdoan shfrytëzoi sot fjalimin në një program iftari (hapjeje të agjërimit) me ushtarët në Komandën e Operacioneve Speciale.
Duke iu referuar raketës iraniane të rrëzuar në Hatay, Presidenti Erdoan tha: "Ashtu si në incidentin e mëngjesit të sotëm, ne po marrim të gjitha masat e nevojshme paraprake në konsultim të ngushtë me aleatët tanë të NATO-s dhe po ndërmarrim menjëherë veprimet e nevojshme.
Gjithashtu po i bëjmë paralajmërimet tona në termat më të qarta të mundshme për të parandaluar që incidente të ngjashme të ndodhin përsëri".
Erdogan siguroi se "vullneti dhe aftësia jonë për të siguruar sigurinë e vendit dhe të kombit tonë janë në nivelin më të lartë".
Kurse më pas hodhi romuze për faktin se kur testoi armatim luftarak u akuzua nga ndërkombëtarët se po trembeshin peshqit në dete: "Sot ne dallohemi si një ishull stabiliteti mes një unaze zjarri që na rrethon. Republika e Turqisë ka Forca të Armatosura që i bëjnë përshtypje të gjithë botës me forcën e saj politike, diplomatike dhe ekonomike, arsimin, pajisjet dhe vizionin. Ne përfunduam me shifra rekord planet e mbrojtjes dhe hapësirës ajrore. Nëse do t’i kishim kushtuar vëmendje këshillës "Mos testoni raketa, kjo i tremb peshqit", sigurisht që nuk do ta kishim arritur këtë. Nëse duam të jetojmë në këtë tokë, në atdheun tonë të përjetshëm, duhet të rrisim vazhdimisht aftësitë tona parandaluese. Në këto kohë të vështira, nuk po lëmë asgjë në dorë të rastësisë në lidhje me sigurinë e kufijve dhe hapësirës sonë ajrore", tha Erdogan. /noa.al
