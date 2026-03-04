Shtëpia e Bardhë: Brenda pak ditëve do të kemi nën kontroll të plotë hapësirën ajrore të Iranit

Shtëpia e Bardhë: SHBA merr kontrollin e hapësirës ajrore të Iranit, mbi 20 anije të regjimit iranian janë goditur
Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se forcat amerikane kanë marrë kontroll të plotë të hapësirës ajrore të Iranit, duke theksuar se operacionet ushtarake janë intensifikuar gjatë natës së kaluar dhe pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.
Sipas deklaratës zyrtare, ushtria e Shteteve të Bashkuara ka goditur ose fundosur më shumë se 20 anije të lidhura me regjimin iranian gjatë operacioneve të fundit në rajon.
Autoritetet amerikane e përshkruajnë këtë zhvillim si një demonstrim të fuqisë ushtarake të SHBA-së në kuadër të operacionit të quajtur “Epic Fury”.
“Që nga nata e kaluar dhe gjatë ditëve të ardhshme do të ketë kontroll të plotë të hapësirës ajrore të Iranit. Forcat amerikane kanë goditur ose fundosur në fund të oqeanit më shumë se 20 anije të regjimit iranian. Fuqia ushtarake e Amerikës është në shfaqje të plotë”, thuhet në deklaratë.
Operacioni “Epic Fury” po zhvillohet në mes të përshkallëzimit të tensioneve në Lindjen e Mesme, pas një serie sulmesh dhe kundërsulmesh mes Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, që kanë rritur shqetësimet për një përhapje më të gjerë të konfliktit në rajon.
Deklarata e plotë nga Shtëpia e Bardhë:
Duke nisur nga nata e kaluar dhe gjatë ditëve në vijim, do të ketë kontroll të plotë të hapësirës ajrore të Iranit.
Forcat e Shteteve të Bashkuara kanë goditur ose fundosur në fund të oqeanit më shumë se 20 anije të regjimit iranian.
Fuqia ushtarake e Amerikës në shfaqje të plotë. Operacioni “Epic Fury”.
