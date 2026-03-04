Vuçiç ‘shpërthen’ ndaj SHBA-së: ‘Më shumë u përgatitën kur sulmuan Serbinë sesa për Iranin’

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, në një reagim të fortë ndaj veprimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me Iranin, deklaroi se për sulmin mbi Serbinë në vitin 1999 janë bërë më shumë përgatitje sesa për operacionet e fundit në Lindjen e Mesme.
Në një konferencë për media, Vuçiç theksoi se Uashingtoni ka vepruar pa një plan të qartë dhe se kjo qasje mund të ketë pasoja të rëndësishme për stabilitetin global. “Për bombardimin e Serbisë u bënë më shumë përgatitje sesa për luftën në Lindjen e Mesme”, deklaroi ai, duke kritikuar ashpër politikën amerikane të sigurisë.
Presidenti serb theksoi gjithashtu se, sipas perceptimit të tij, pjesëmarrja e aktorëve ndërkombëtarë në krizën me Iranin ka qenë jo e mjaftueshme dhe e papërgatitur. Ai u shpreh se “gjithçka është bërë sipërfaqësisht” dhe se “pasojat janë katastrofale”. Vuçiç shtoi se nuk e kupton se kush e ka planifikuar këtë qasje dhe çfarë synohet me idenë se situata do të përfundonte pas vrasjes së liderit iranian Ali Khamenei.
Duke deklaruar se kishte paralajmëruar një muaj më parë për mundësinë e një sulmi amerikan ndaj Iranit, Vuçiç njoftoi se Serbia do të marrë masa në lidhje me zhvillimet aktuale, ndërsa detaje të mëtejshme do t’u shpjegohen qytetarëve gjatë fundjavës.
Analistët e politikës ndërkombëtare vlerësojnë se me këtë pozicion Serbia ka rifirmosur aleancat e saj tradicionale me Rusinë dhe Iranin, duke u distancuar nga pozicionet e perëndimit dhe duke intensifikuar tensionet në rajon.
