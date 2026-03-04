Analiza e Politico: Si u bë Sanchez kundërshtari i Trump?

SPANJË- Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka shkaktuar një valë reagimesh, pasi vuri në pikëpyetje drejtpërdrejt veprimin ushtarak të SHBA-së në Iran. Sanchez e quajti sulmin e Trump të paligjshëm dhe të rrezikshëm dhe e cilësoi atë si një ndërhyrje të padrejtë ushtarake.
Sipas një analize nga Politico, ish-presidenti francez Jacques Chirac kishte mbajtur një qëndrim të ngjashëm në vitin 2003, kur ai kundërshtoi pushtimin amerikan të Irakut, duke përmendur të drejtën ndërkombëtare dhe rëndësinë e bashkëpunimit shumëpalësh. Kritikat e Sanchez për luftën kundër Iranit janë një tjetër manifestim i përballjes së tij me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin.
Kjo nuk është hera e parë që ai ka kritikuar veprimin ushtarak të këtyre dy vendeve, pasi ai ka shprehur gjithashtu shqetësime për luftën në Gaza dhe ka dënuar gjithashtu arrestimin e Nicolas Maduro. Pavarësisht kritikave të tij të forta, qëndrimi i Sanchez e ka vënë atë në kundërshtim të dukshëm me udhëheqësit e tjerë të BE-së, të cilët kanë miratuar një qëndrim shumë më të dyshimtë.
Kryeministri spanjoll e quajti sulmin ndaj Iranit një shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe një ndërhyrje ushtarake të pajustifikuar dhe të rrezikshme. Sipas një diplomati të cituar nga Politico, Spanja i bëri presion BE-së që të denoncojë SHBA-në për shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe kritikoi standardin e dyfishtë të Brukselit në zbatimin e kartës së OKB-së.
Në të njëjtën kohë, Ministri i Jashtëm José Manuel Álvarez këmbënguli që roli i BE-së në krizë duhet të jetë në favor të de-eskalimit, kthimit në dialog, lehtësimit të tensioneve, diplomacisë dhe negociatave. Vetë Sanchez kritikoi SHBA-në dhe Izraelin për sulmin ndaj Iranit në mënyrë të njëanshme, pa u konsultuar me bashkësinë ndërkombëtare.
Ai e dënoi sulmin për shkaktim të qindra viktimave të pafajshme dhe zhytje të të gjithë rajonit në terror që do të sjellë paqëndrueshmëri shumë më të madhe globale. Madridi nënvizoi kundërshtimet e tij ligjore ndaj luftës këtë fundjavë, duke bllokuar SHBA-në nga përdorimi i bazave të përbashkëta për të sulmuar Iranin.
Pas ndalimit, reagimi i Trump ishte i fortë. Presidenti i SHBA-së paralajmëroi për sanksione tregtare dhe kërcënoi të ndërprejë të gjithë tregtinë me Spanjën, ndërsa iu referua të drejtës së tij për të përdorur bazat në Spanjë, pavarësisht kundërshtimit të qeverisë së Madridit.
Pavarësisht kërcënimeve të Trump, qëndrimi i Sánchez vazhdon të fitojë mbështetje në Spanjë, pasi publiku i sheh kritikat ndaj Trump si diçka që e bën atë një kampion të paqes ndërkombëtare dhe bashkëpunimit shumëpalësh.
Qëndrimi i Sánchez mund të rrisë imazhin e tij politik përpara zgjedhjeve kombëtare, duke përforcuar pozicionin e tij si mbrojtës i së drejtës ndërkombëtare dhe Evropës, pavarësisht presioneve politike të brendshme me të cilat përballet.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd