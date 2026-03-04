Irani hodhi raketa balistike në Turqi, qeveria turke: Rezervojmë të drejtën për t’u kundërpërgjigjur

Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se një raketë e lëshuar nga Irani kaloi mbi Irakun dhe Sirinë, hyri në hapësirën ajrore turke dhe u rrëzua në territor turk dhe paralajmëroi se mund të kundërpërgjigjet.
"Fragmenti i raketës balistike ra në distriktin Dörtyol të provincës Hatay dhe i përket armatimit raketor të mbrojtjes ajrore. Nuk pati viktima ose të lënduar në incident", tha Drejtori i Komunikimit Burhanettin Duran.
Ai theksoi nevojën për ndjeshmëri nga të gjitha palët për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të konfliktit.
Kurse lëshoi këtë paralajmërim në emër të qeverisë turke: "Vullneti dhe aftësia për të siguruar sigurinë e vendit tonë dhe kombit tonë të dashur është në nivelin më të lartë. Të gjitha hapat e nevojshëm për të mbrojtur tokat dhe hapësirën tonë ajrore do të ndërmerren pa hezitim. Përgjigjet e nevojshme do të jepen brenda kuadrit të së drejtës ndërkombëtare ndaj çdo veprimi armiqësor që mund të haset.
Ndërsa Turqia mbështet stabilitetin dhe paqen rajonale, ajo është e aftë të sigurojë sigurinë e territorit dhe qytetarëve të saj, pavarësisht se nga kush ose nga vjen kërcënimi. Çdo hap i ndërmarrë për të mbrojtur territorin dhe hapësirën tonë ajrore do të merret me vendosmëri dhe pa hezitim.
U kujtojmë të gjitha palëve se rezervojmë të drejtën për t’iu përgjigjur çdo veprimi armiqësor kundër vendit tonë.
I paralajmërojmë të gjitha palët të përmbahen nga veprimet që do të çonin në përhapjen e mëtejshme të konfliktit në rajon. Në këtë kontekst, ne do të vazhdojmë të konsultohemi me NATO-n dhe aleatët tanë të tjerë.
