Nuk është as Vjosa Osmani dhe as nipi Adem Jasharit! Albin Kurti zyrtarizon kandidatin për president

PRISHTINË – Lëvizja Vetëvendosje ka zyrtarizuar kandidaturën e Glauk Konjufca për President të Republikës së Kosovës. Lajmi u bë publik këtë të mërkurë përmes një deklarate zyrtare të subjektit politik.
Sipas njoftimit, pas përpjekjeve për të arritur një marrëveshje me opozitën, Vetëvendosje ka vendosur të propozojë për kreun e shtetit ish-kryetarin e Kuvendit dhe ish-ministrin e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, duke e cilësuar atë si “deputetin e shtatë legjislaturave dhe njeriun e dytë më të votuar në historinë e Republikës së Kosovës”.
Në deklaratë theksohet se zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025 prodhuan “rezultatin më të qartë në historinë e Kosovës së pasluftës”, duke e interpretuar votën qytetare si mesazh kundër bllokimit institucional dhe në favor të themelimit të institucioneve.
Vetëvendosje nënvizon se, pas konstituimit të Kuvendit dhe Qeverisë, procesi i radhës mbetet zgjedhja e presidentit, për të cilën kërkohet pjesëmarrja e të paktën 80 deputetëve në sallë.
Subjekti fitues i zgjedhjeve shprehet se ka ofruar mundësinë e një kandidati konsensual dhe ka ftuar disa herë opozitën për të propozuar emra të përbashkët. Megjithatë, sipas saj, nuk ka pasur propozime konkrete nga ana e partive opozitare.
“Jemi të bindur se kjo sfidë është e kalueshme, zgjedhjet janë të evitueshme dhe është plotësisht e mundshme të gjejmë pajtueshmëri për të ecur përpara”, thuhet në deklaratë.
Kandidatura e Konjufcës vjen në një moment kyç për institucionet e vendit, ndërsa pritet të shihet nëse do të arrihet konsensus politik për zgjedhjen e presidentit.
