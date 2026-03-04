Raketa iraniane që ra në Turqi, reagon NATO

NATO dënon shënjestrimin e Turqisë nga Irani, zotohet për mbrojtje të fortë në të gjitha fushat
"Qëndrimi ynë i parandalimit dhe mbrojtjes mbetet i fortë në të gjitha fushat, përfshirë mbrojtjen ajrore dhe raketore", tha një zëdhënëse e NATO, pak minuta pasi Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë njoftoi se një raketë balistike ishte lëshuar nga Irani dhe u rrëzua në një qytet turk dule shkaktuar dëme materiale. Pjesë të raketës ranë në distriktin Dörtyol të provincës Hatay në Turqi.
Raketa u zbulua duke shkuar drejt hapësirës ajrore turke dhe u neutralizua sa mundej nga elementët e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s të vendosur në Mesdheun Lindor.
Duke nënvizuar se NATO qëndron fort me të gjithë aleatët, përfshirë Turqinë, në një kohë kur Irani vazhdon sulmet e tij pa dallim në të gjithë rajonin, Zëdhënësja e NATO-s, Allison Hart, deklaroi: "Ne dënojmë shënjestrimin e Turqisë nga Irani."
"Qëndrimi ynë parandalues dhe mbrojtës është i fortë në të gjitha fushat, duke përfshirë mbrojtjen ajrore dhe raketore", tha Hart.
Më herët, një municion balistik i lëshuar nga Irani drejt hapësirës ajrore turke u interceptua dhe u neutralizua nga njësitë e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s në Mesdheun Lindor, tha Ministria e Mbrojtjes Kombëtare Turke.
Ministria tha në platformën turke të mediave sociale NSosyal se predha, e zbuluar pasi kaloi nëpër Irak dhe Siri, u eliminua nga mbrojtja ajrore.
Ambasadori iranian u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe iu përcoll reagimi dhe shqetësimet e Turqisë në lidhje me incidentin me raketa.
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan sot i përcolli shqetësimin e Ankarasë homologut të tij iranian, Abbas Araghchi lidhur me një municion balistik të lëshuar nga Irani drejt hapësirës ajrore turke që u neutralizua, raporton Anadolu.
Gjatë bisedës telefonike, Fidan i tha Araghchit se çdo hap që mund të çojë në përshkallëzimin e konfliktit duhet të shmanget, thanë burimet e Ministrisë së Jashtme turke.
