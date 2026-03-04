Irani lëshon raketa drejt Turqisë, njëra rrëzohet në territor të hapur turk

Një municion balistik i lëshuar nga Irani drejt hapësirës ajrore turke u interceptua nga njësitë e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s në Mesdheun Lindor, tha Ministria e Mbrojtjes Kombëtare Turke.
Ministria tha në platformën turke të mediave sociale NSosyal se predha u zbulua pasi kaloi nëpër Irak dhe Siri. Pjesë të raketës ranë në distriktin Dörtyol të provincës Hatay në Turqi.
Mbrojtja ajrore u kundërpërgjigj duke u përpjekur ta neutralizojë, megjithatë raketa ra në territor të hapur turk.
Në njoftimin e bërë në llogarinë e qeverisë turke në rrjetet sociale, thuhet: "Një raketë balistike, e lëshuar nga Irani dhe e zbuluar duke u drejtuar drejt hapësirës ajrore turke pasi kaloi hapësirën ajrore të Irakut dhe Sirisë, u neutralizua në kohën e duhur nga elementët e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s të vendosur në Mesdheun Lindor.
Fragmenti i raketës që ra në rrethin Dörtyol të provincës Hatay u përcaktua se i përkiste raketës së mbrojtjes ajrore që ndërpreu kërcënimin në ajër. Nuk pati viktima ose të lënduar në incident.
Vendosmëria dhe aftësia jonë për të siguruar sigurinë e vendit dhe qytetarëve tanë është në nivelin më të lartë.
Ndërsa Turqia është në anën e stabilitetit dhe paqes rajonale, ajo është e aftë të sigurojë sigurinë e territorit dhe qytetarëve të saj, pavarësisht se nga kush ose nga vjen kërcënimi. Çdo hap i ndërmarrë për të mbrojtur territorin dhe hapësirën tonë ajrore do të merret me vendosmëri dhe pa hezitim.
U kujtojmë të gjitha palëve se rezervojmë të drejtën për t’iu përgjigjur çdo veprimi armiqësor kundër vendit tonë. I paralajmërojmë të gjitha palët të përmbahen nga veprimet që do të çonin në përhapjen e mëtejshme të konfliktit në rajon. Në këtë kontekst, ne do të vazhdojmë të konsultohemi me NATO-n dhe aleatët tanë të tjerë."
