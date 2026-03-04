Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Foto-galeri/ Rama shfaqet i tensionuar pas mbledhjes me deputetët e Tiranës
Transmetuar më 04-03-2026, 17:06

TIRANË – Kryeministri Edi Rama është fotografuar duke folur në telefon menjëherë pas përfundimit të mbledhjes me deputetët socialistë të Qarkut të Tiranës. Në pamjet e siguruara, ai shihet me gjeste dhe mimikë që shprehin tension.

Takimi, i zhvilluar këtë të mërkurë, ka pasur karakter organizativ.

Burime bëjnë me dije se Rama ka kërkuar nga deputetët rritje të koordinimit me Bashkinë e Tiranës, e cila aktualisht është pa kryetar pas arrestimit të Erion Veliaj.

Gjithashtu, ai ka theksuar nevojën që deputetët, në bashkëpunim me drejtuesit e bashkisë, të zbresin më shpesh në terren, për të qenë më pranë qytetarëve dhe për të adresuar problematikat e lagjeve të kryeqytetit.

Në mbledhje është diskutuar edhe për zgjedhjet e brendshme të partisë, pasi në muajt maj–qershor pritet të zgjidhen kryetarët e rinj të degëve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...