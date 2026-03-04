Gjykata lë në burg autorin e dyshuar për vrasjen e Egli Pashollarit

Në foto Egli Pashollari (majtas) Gazment Buçpapaj (djathtas)
TIRANË – Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg” për Gazmend Buçpapajn, autorin e dyshuar të vrasjes së 31-vjeçarit Egli Pashollari.
Buçpapaj u arrestua disa ditë më parë në Tropojë, ku qëndronte i fshehur në një banesë.
Gjatë seancës gjyqësore, avokati mbrojtës, Sokol Hyseni, kërkoi falje në emër të klientit të tij ndaj familjes së viktimës dhe më pas paraqiti kërkesën për një masë më të lehtë sigurie. Sipas mbrojtjes, i pandehuri është vetëdorëzuar dhe nuk paraqet rrezik arratisjeje.
Në dëshminë e tij, Buçpapaj ka pretenduar se e ka kryer vrasjen në kushtet e vetëmbrojtjes. Ai ka deklaruar se konflikti nisi pasi rruga ishte e bllokuar dhe pas një debati verbal me viktimën. Sipas tij, pas ndalimit të automjeteve, situata degradoi në përplasje fizike dhe në ato kushte ai e ka goditur me thikë.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:40 në rrugën “Kongresi i Lushnjes”, në Tiranë. Sipas hetimeve paraprake, gjatë përleshjes fizike, Buçpapaj dyshohet se e ka goditur Pashollarin të paktën një herë me thikë në shpinë.
Viktimës iu dha ndihma e parë pranë një lokali në zonë dhe më pas u nis drejt spitalit, por nuk arriti të mbijetojë, duke humbur jetën gjatë transportimit.
Egli Pashollari ishte ish-gardian burgu dhe në vitin 2020 ishte akuzuar për tentativë të futjes së alkoolit në qeli për Emiljano Shullazin.
Policia vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Nëse dëshiron, mund të përgatis edhe një variant më të shkurtër për portal, me fokus te
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd