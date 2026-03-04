Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama mbledh deputetët socialistë të Tiranës. Mësohet fokusi i takimit
Transmetuar më 04-03-2026, 15:49

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka mbledhur këtë të mërkurë deputetët socialistë të Qarkut të Tiranës në një takim me karakter organizativ.

Gjatë mbledhjes, Rama kërkoi që deputetët të rrisin koordinimin me Bashkinë e Tiranës, e cila aktualisht është pa kryetar, pas arrestimit të Erion Veliajt. Ai theksoi rëndësinë e punës në terren, për të qenë më pranë qytetarëve dhe për të adresuar problemet e lagjeve të kryeqytetit.

Në takim u diskutua edhe për zgjedhjet e brendshme të partisë, pasi në periudhën maj-qershor pritet të zgjidhen kryetarët e rinj të degëve.

