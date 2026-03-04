Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kosova del me vendim qeverie për ndalimin e abuzimit me çmimet për shkak të luftës
Transmetuar më 04-03-2026, 15:31

PRISHTINË – Ministria e Tregtisë ka nënshkruar sot vendimin për caktimin e çmimeve maksimale të produkteve të naftës, pas rritjes së menjëhershme të çmimeve të derivateve si pasojë e ngjarjeve në Lindjen e Mesme.

Ky vendim synon mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së drejtë dhe të ndershme në tregun vendor. Ai vjen pas monitorimit të vazhdueshëm të tregut të naftës, analizimit të evidencave ditore nga Dogana e Kosovës dhe raporteve të Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, ku u konstatua se rritjet nga importi janë reflektuar menjëherë në çmimet e shitjes.

Marzha tregtare maksimale e lejuar

Shitja me shumicë: deri në 2 eurocentë për litër

Shitja me pakicë: deri në 12 eurocentë për litër

Inspektorët do të mbikëqyrin zbatimin e këtij vendimi në terren. Llogaritja e marzhës maksimale bëhet sipas nenit 4, paragrafi 1.1 dhe 1.2 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2022 për rregullimin e çmimeve të produkteve të naftës dhe karburanteve të ripërtëritshme dhe masat tjera mbrojtëse.

Vendimi hyn në fuqi një ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, ndërsa çdo shkelje apo moszbatim do të trajtohet sipas legjislacionit në fuqi.

Ministria thekson se vendimi ka për qëllim të sigurojë konkurrencë të ndershme dhe mbrojtje të konsumatorëve në tregun e Republikës së Kosovës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...