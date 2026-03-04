Vera e zhdukur e Gys Agasit, SPAK merr në duar dosjen!

Prokuroria e Tiranës ka shpallur moskompetencën për dosjen e zhdukjes së verës së sekuestruar të Ergys Agasit.
Dosja i ka kaluar SPAK, e cila pritet të bashkohet me procedimet penale për abuzimet me AKSHI-n.
Bëhet fjalë për rreth 600 shishe verë të markave të shtrenjta që u sekuestrua në kuadër të hetimeve për abuzimet me tenderat e AKSHI-t, por brenda 24 orëve zhduket pa gjurmë nga vinoteka e vilës së Agasit në periferi të Tiranës teksa në kërkim është shpallur i afërmi i këtij të fundit Eno Agasi.
Në atë kohë kur ndodhi operacioni u tha se do të hetohej edhe roli i doganave apo personave dhe institucioneve të tjerë që kishin në ruajtje mallin e gjetur dhe mbetet për tu parë nëse SPAK do të zbulojë rolin e personave përgjegjës.
Vlera e verës së zhdukur nga përllogaritjet paraprake rezulton në mbi 1.3 milionë euro.
