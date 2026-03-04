Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Nuk ndalet Rogerti. Sërish me akuza ndaj Selin: Ti do vetëm burra me para!
Transmetuar më 04-03-2026, 15:09

Në Big Brother VIP Albania 5, Rogert Sterkaj, po vazhdon me deklaratat e forta dhe akuzat ndaj banorëve të tjerë.

Ai edhe në ditën e sotme (e mërkurë) e ka sulmuar konkurrenten Selin Bollati.

"Ti do vetëm çuna me lekë, burrë me lekë", iu drejtua banores.

Rogerti në spektaklin e së martës u kritikua për gjuhën e përdorur ndaj Selin.

Këto deklarata të tij kanë bërë bujë edhe jashtë, e kanë marrë reagime të shumta.

Rogerti u largua nga formati të martën, por u kthye sërish, pas pak kohe nga veprimi që bëri.

I njëjti ka nisur një lojë të ashpër dhe se nuk e kursen askënd nga banorët.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...