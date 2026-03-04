Jo pak! Zbulohen 160 predha të Luftës së Dytë Botërore në Selenicë

SELENICË – Autoritetet kanë zbuluar rreth 160 predha të pashpërthyera të Luftës së Dytë Botërore në fshatin Vodiçë, Njësia Administrative Kotë, në Bashkinë Selenicë.
Sipas raportimeve, ditën e djeshme u gjetën dhe u siguruan rreth 140 predha mortaje, ndërsa sot u evidentuan edhe 20 predha të tjera.
Predhat u gjetën nga një firmë që po kryente punime në zonë, e cila njoftoi menjëherë autoritetet për praninë e municioneve të rrezikshme. Ekspertët mbërritën në vendngjarje dhe zhvilluan operacion për dy ditë me radhë për identifikimin dhe largimin e predhave, duke garantuar sigurinë e zonës.
Autoritetet apeluan për kujdes dhe shmangie të zonës deri në përfundim të operacionit.
