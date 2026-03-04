Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ndodh edhe në Shëngjin, deti tërhiqet rreth 20 metra nga vija e zakonshme bregdetare
Transmetuar më 04-03-2026, 14:08

Fenomeni i zbaticës është vërejtur sërish në brigjet e Shëngjinit, ku në pjesën qendrore të plazhit deti është tërhequr rreth 20 metra nga vija e tij e zakonshme.

Tërheqja e ujit ka nxjerrë në pah një hapësirë të gjerë rëre, ndërsa më të dukshme janë bërë edhe ambientet e bizneseve që gjatë sezonit veror ndodhen shumë pranë bregut.

Kjo pamje ka ngjallur interes tek banorët dhe vizitorët, të cilët theksojnë se bëhet fjalë për një dukuri të përsëritur ndër vite në këtë zonë bregdetare. Sipas tyre, zbaticat e tilla shfaqen kryesisht në periudha të caktuara të vitit.

Specialistët e mjedisit e shpjegojnë këtë fenomen me faktorë natyrorë, si luhatjet e presionit atmosferik, drejtimi dhe intensiteti i erërave, si edhe dinamika e masave ujore.

Një situatë e ngjashme është regjistruar edhe më herët në brigjet e Shëngjin-it, rreth tre vite më parë, kur deti u tërhoq në mënyrë të dukshme nga vija bregdetare, duke zbuluar një sipërfaqe të konsiderueshme rëre.

Edhe atëherë, fenomeni u konsiderua si një proces natyror, i lidhur me kushtet atmosferike dhe lëvizjet e masave ujore, duke u përsëritur periodikisht në këtë zonë. Tërheqje e detit u konstatua edhe në Vlorë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...