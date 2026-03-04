E moshuara bie nga tarraca e azilit në Gjirokastër

Një ngjarje e rëndë është regjistruar mesditën e kësja të mërkure në Shtëpinë e të Moshuarve në qytetin e Gjirokastrës.
Një e moshuar, Sheqere Zeko 72 vjeçe, ka rënë nga tarraca e azilit dhe për pasojë ka pësuar dëmtime të rënda të trup.
Sipas raportimeve, e moshuara është transportuar në spital dhe po merr ndihmën e nevojshme, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit.
Gjirokastër/Informacion paraprak
Rreth orës 12:30, në lagjen “18 Shtatori”, dyshohet se ka rënë aksidentalisht, nga tarraca e Shtëpisë së të Moshuarve, ku ishte akomoduar, shtetasja Sh. Z., 72 vjeçe, e cila është në kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave të rastit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd