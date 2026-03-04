Detaje nga aksidenti tragjik në Itali. I riu shqiptar humbi jetën, 6 të tjerë të plagosur

SIÇILI, 4 MARS 2026 – Një aksident i rëndë automobilistik ka goditur komunitetin shqiptar në Itali, ku si pasojë e një përplasjeje ka mbetur i vdekur një i ri dhe janë plagosur gjashtë të tjerë. Viktima është identifikuar si Flori Topalli, 24 vjeç.
Rrethanat e ngjarjes:
Data dhe vendi: Aksidenti ndodhi mëngjesin e 1 marsit në zonën e Siçilisë.
Automjeti në të cilin udhëtonin shtatë shtetasit shqiptarë u përplas me një kamion që transportonte fruta-perime.
Të gjashtë të plagosurit janë shqiptarë të moshave 24 deri në 39 vjeç, të cilët punonin në sektorin e bujqësisë. Shoferi 39-vjeçar ndodhet aktualisht në gjendje të rëndë shëndetësore në spital.
Thirrja e familjes
Familjarët e të ndjerit Flori Topalli kanë bërë një apel publik për ndihmë financiare. Shuma e kërkuar do të shërbejë për mbulimin e kostove të riatdhesimit të trupit drejt Shqipërisë, me qëllim kryerjen e ceremonisë mortore në vendlindje.
Hetimet
Policia italiane po vijon punën për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Grupi i shqiptarëve ishte rrugës për në punë në momentin kur ndodhi goditja fatale me mjetin e tonazhit të rëndë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd