Detaje nga aksidenti tragjik në Itali. I riu shqiptar humbi jetën, 6 të tjerë të plagosur
Transmetuar më 04-03-2026, 12:56

SIÇILI, 4 MARS 2026 – Një aksident i rëndë automobilistik ka goditur komunitetin shqiptar në Itali, ku si pasojë e një përplasjeje ka mbetur i vdekur një i ri dhe janë plagosur gjashtë të tjerë. Viktima është identifikuar si Flori Topalli, 24 vjeç.

Rrethanat e ngjarjes:

Data dhe vendi: Aksidenti ndodhi mëngjesin e 1 marsit në zonën e Siçilisë.

Automjeti në të cilin udhëtonin shtatë shtetasit shqiptarë u përplas me një kamion që transportonte fruta-perime.

Të gjashtë të plagosurit janë shqiptarë të moshave 24 deri në 39 vjeç, të cilët punonin në sektorin e bujqësisë. Shoferi 39-vjeçar ndodhet aktualisht në gjendje të rëndë shëndetësore në spital.

Thirrja e familjes

Familjarët e të ndjerit Flori Topalli kanë bërë një apel publik për ndihmë financiare. Shuma e kërkuar do të shërbejë për mbulimin e kostove të riatdhesimit të trupit drejt Shqipërisë, me qëllim kryerjen e ceremonisë mortore në vendlindje.

Hetimet

Policia italiane po vijon punën për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Grupi i shqiptarëve ishte rrugës për në punë në momentin kur ndodhi goditja fatale me mjetin e tonazhit të rëndë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

