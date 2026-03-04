Rritet çmimi i naftës në Tiranë: Arrin në 179 lekë për litër

TIRANË, 4 MARS 2026 – Tregu vendas i karburanteve ka nisur të reflektojë rritjen e çmimeve në bursat ndërkombëtare. Gjatë vëzhgimeve të fundit në kryeqytet, është konstatuar një shtrenjtim i naftës me 4 lekë për litër në disa prej pikave kryesore të shitjes me pakicë.
Situata në pikat e tregtimit
Ndryshimi i çmimit ka nisur të zbatohet kryesisht në zonat urbane, ndërsa në autostrada vlerat mbeten ende të pandryshuara:
Zona e "Xhamllikut" dhe Bërrylit: Në pikat e kompanisë "Elda", nafta ka shkuar nga 175 në 179 lekë për litër. Benzina në këto pika tregtohet me të njëjtin çmim (179 lekë).
Operatorët e tjerë: Kompania "Kastrati" vijon ta tregtojë naftën me 175 lekë, ndërsa "Shell" e mban në vlerën 178 lekë për litër.
Shkaqet dhe paralajmërimet
Rritja vjen si pasojë e destabilizimit të tregjeve globale pas konflikteve në Lindjen e Mesme.
Bursat ndërkombëtare: Çmimi i naftës ka kërcyer në 83 USD për fuçi, nga 65 USD që ishte para nisjes së tensioneve në Iran.
Paralajmërimi: Shoqata e Hidrokarbureve bën me dije se ky është vetëm fillimi, pasi brenda pak ditësh pritet që rritja në tregun vendas të shkojë nga 10 deri në 20 lekë më shumë për litër.
