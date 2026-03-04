‘Trampi po kërkon dominim global’, Koreja e Veriut del me deklaratë për luftën mes Iranit dhe SHBA-Izrael

Koreja e Veriut deklaroi se dënon sulmet ndaj Iranit dhe akuzon SHBA-në dhe Izraelin për shkelje të sovranitetit
Koreja e Veriut ka dënuar ashpër sulmet ushtarake ndaj Iranit, duke i cilësuar ato si një akt agresioni dhe një shkelje serioze të sovranitetit të një shteti.
Në një deklaratë të publikuar nga media shtetërore, një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Republikës Popullore Demokratike të Koresë (DPRK), tha se sulmet e ndërmarra nga Izraeli ndaj Iranit, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, janë veprim i paligjshëm dhe i papranueshëm.
Sipas deklaratës, operacioni ushtarak i Izraelit ndaj Iranit, i kryer me “mbështetje dhe patronazh aktiv” nga SHBA, përbën një shkelje të rëndë të sovranitetit shtetëror dhe të së drejtës ndërkombëtare.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Koresë së Veriut tha se përshkallëzimi i situatës në rajon ishte një zhvillim i parashikueshëm, duke argumentuar se prania dhe presioni ushtarak amerikan në rajon prej kohësh kanë krijuar kushtet për një përplasje të drejtpërdrejtë.
Në deklaratë, SHBA përshkruhet si një shtet që kërkon dominim global dhe që përdor forcën ushtarake për të realizuar, sipas saj, ambiciet e veta strategjike.
Koreja e Veriut gjithashtu akuzoi SHBA-në dhe Izraelin se vendosin interesat dhe ligjet e tyre mbi të drejtën ndërkombëtare dhe se përdorin forcën ushtarake për të arritur qëllime politike dhe gjeopolitike.
Sipas deklaratës, veprimet e fundit të SHBA-së në arenën ndërkombëtare gjatë këtij viti janë një shembull që, sipas saj, tregon rolin destabilizues të Uashingtonit në rendin global dhe ndikimin që këto politika mund të kenë në paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar.
Zëdhënësi paralajmëroi gjithashtu se veprime të tilla mund të kenë pasoja jo vetëm për vendet e përfshira drejtpërdrejt në konflikt, por edhe për rajone të tjera të botës, duke krijuar efekte politike, ekonomike dhe gjeopolitike më të gjera.
Në fund të deklaratës thuhet se komuniteti ndërkombëtar duhet të reflektojë mbi pasojat e ndërhyrjeve ushtarake në Lindjen e Mesme gjatë dekadave të fundit, duke theksuar se këto ndërhyrje kanë sjellë destabilizim dhe tensione të vazhdueshme në rajon.
Autoritetet e Phenianit i bënë thirrje palëve të përfshira dhe aktorëve rajonalë që të kuptojnë, sipas tyre, natyrën e konfliktit dhe të kontribuojnë për rikthimin e situatës drejt paqes dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme.
