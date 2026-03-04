Rusia ofron ndërmjetësim për uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme

Moska propozon rol ndërmjetësues për të ulur tensionet në Lindjen e Mesme
Rusia ka deklaruar se është e gatshme të ndërmjetësojë për të ulur tensionet në Lindjen e Mesme, në një moment kur konflikti në rajon ka hyrë në një fazë të re përshkallëzimi.
Ambasadori rus në Izrael, Anatoly Viktorov, e bëri këtë deklaratë gjatë një interviste në televizionin Rossiya-24, duke theksuar se Moska është e gatshme të ndihmojë në nxitjen e dialogut mes palëve të përfshira.
“Ne jemi të përgatitur të lehtësojmë dialogun, duke pasur parasysh marrëdhëniet që kemi me të gjitha vendet e rajonit,” tha Viktorov.
Ai shtoi gjithashtu se ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, ka zhvilluar tashmë disa biseda telefonike me homologët e tij në rajon në përpjekje për të ulur tensionet.
“Qëndrimi ynë është i qartë: armiqësitë duhet të ndalen menjëherë dhe të gjitha përpjekjet duhet të përqendrohen në rikthimin e zgjidhjeve politike dhe diplomatike,” deklaroi ambasadori rus.
Situata në Lindjen e Mesme është përshkallëzuar ndjeshëm pas operacionit ushtarak të nisur më 28 shkurt nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër Iranit. Gjatë këtij operacioni u goditën disa qytete të mëdha iraniane, përfshirë edhe kryeqytetin Teheran.
Shtëpia e Bardhë justifikoi sulmet duke përmendur kërcënimet që, sipas saj, vinin nga programi raketor dhe ai bërthamor i Iranit. Në të njëjtën kohë, disa zyrtarë amerikanë u bënë thirrje qytetarëve iranianë që të ngrihen kundër qeverisë së tyre dhe të marrin pushtetin.
Sipas raportimeve të mediave, gjatë operacionit humbi jetën edhe udhëheqësi suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, së bashku me disa figura të tjera të larta të drejtimit të Republikës Islamike.
Në përgjigje të këtyre sulmeve, Garda Revolucionare Islamike e Iranit njoftoi nisjen e një operacioni kundërpërgjigjës ndaj sulmeve të kryera.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd