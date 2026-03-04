Autoritetet ruse pozicionohen për herë të parë mbi luftën në Lindjen e Mesme: Rreziku bërthamor është shumë pranë

Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergey Lavrov paralajmëron për rritjen e kërcënimit bërthamor global mes konfliktit në Lindjen e Mesme. Lavrov: Rreziku bërthamor në botë po rritet për shkak të konfliktit në Lindjen e Mesme
Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergey Lavrov, ka deklaruar se rreziku për sigurinë bërthamore globale po rritet për shkak të përshkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme.
Gjatë një konference për shtyp në Moskë, pas takimit me ministrin e dytë të Jashtëm të Bruneit, Erywan Yusof, Lavrov u pyet për seriozitetin e kërcënimit ndaj sigurisë bërthamore në nivel global në lidhje me zhvillimet e fundit në rajon.
“Sipas mendimit tim, kërcënimi po përkeqësohet dhe po rritet,” deklaroi ai.
Lavrov kujtoi se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë argumentuar se arsyeja kryesore për sulmet ndaj Iranit ishte bindja se Teherani po punonte për krijimin e një arme bërthamore. Ai theksoi se në qershor të vitit të kaluar, pas luftës 12-ditore mes Iranit dhe Izraelit, Uashingtoni kishte deklaruar se të gjitha komponentët dhe aktivitetet e lidhura me programin për ndërtimin e një bombe bërthamore ishin shkatërruar.
Megjithatë, sipas Lavrovit, nëse konflikti aktual ka nisur për shkak të refuzimit të Iranit për të hequr dorë nga e drejta për pasurimin e uraniumit për qëllime paqësore, kjo mund të sjellë pasoja të kundërta.
Ai argumentoi se pasurimi i uraniumit për përdorim civil është një e drejtë që, sipas tij, u njihet të gjitha shteteve në botë.
“Nëse kjo logjikë vazhdon, atëherë është e mundur që në Iran të shfaqen forca dhe lëvizje me ndikim që do të kërkojnë pikërisht atë që Shtetet e Bashkuara duan të shmangin – zhvillimin e një bombe bërthamore,” tha Lavrov.
Në përfundim, ai shtoi se sipas tij vendet që zotërojnë armë bërthamore nuk sulmohen nga SHBA, duke sugjeruar se kjo mund të ndikojë në mënyrën se si disa shtete e shohin sigurinë e tyre në të ardhmen.
Më herët dje, Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov pati një bisedë telefonike me Ministrin e Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Abbas Araghchi, njoftoi MPJ ruse, citon noa.al. Ata diskutuan situatën që pasoi atë që Lavrov e citoi agresion ushtarak të paprovokuar të SHBA-së dhe Izraelit në rajon.
Ministrat thanë se veprime të tilla minojnë normat themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe kanë pasoja të rënda për të gjithë Lindjen e Mesme. Ky qëndrim u ripërsërit qartë nga përfaqësuesi i Rusisë në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Sergey Lavrov riafirmoi qëndrimin parimor të Rusisë në mbështetje të deeskalimit, refuzimit të forcës dhe një kalimi në një zgjidhje politike dhe diplomatike të konfliktit, si dhe gatishmërinë e Rusisë për të mbështetur plotësisht përpjekje të tilla. Ai gjithashtu nënvizoi përparësinë e sigurimit të sigurisë së civilëve dhe mbrojtjes së infrastrukturës civile në të gjitha vendet e rajonit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd