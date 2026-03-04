Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Seri tërmetesh në Siçili: Mbyllen shkollat në Katania
Transmetuar më 04-03-2026, 12:04

SIÇILI, 4 MARS 2026 – Një sekuencë tërmetesh ka goditur sot zonën përreth vullkanit Etna. Goditja kryesore, me magnitudë 4.5 të shkallës Rihter, u regjistrua gjatë orëve të mëngjesit nga Instituti Kombëtar i Gjeofizikës (INGV).

Epiqendra u lokalizua në rrëzë të vullkanit Etna, ndërsa lëkundjet u ndjenë fuqishëm në qytetin e Katanias.

Kryebashkiaku Enrico Trantino urdhëroi mbylljen e menjëhershme të shkollave si masë paraprake. Arsimi u pezullua edhe në disa bashki fqinje.

Raportimet paraprake nuk tregojnë për dëme të rënda strukturore apo viktima.

Transporti: Aeroporti ndërkombëtar i Katanias vijon punën normalisht, pa ndërprerje të fluturimeve.

Ekspertët po monitorojnë aktivitetin vullkanik për të përcaktuar nëse lëkundjet lidhen me një shpërthim të mundshëm të magmës.

