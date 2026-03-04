Seri tërmetesh në Siçili: Mbyllen shkollat në Katania

SIÇILI, 4 MARS 2026 – Një sekuencë tërmetesh ka goditur sot zonën përreth vullkanit Etna. Goditja kryesore, me magnitudë 4.5 të shkallës Rihter, u regjistrua gjatë orëve të mëngjesit nga Instituti Kombëtar i Gjeofizikës (INGV).
Epiqendra u lokalizua në rrëzë të vullkanit Etna, ndërsa lëkundjet u ndjenë fuqishëm në qytetin e Katanias.
Kryebashkiaku Enrico Trantino urdhëroi mbylljen e menjëhershme të shkollave si masë paraprake. Arsimi u pezullua edhe në disa bashki fqinje.
Raportimet paraprake nuk tregojnë për dëme të rënda strukturore apo viktima.
Transporti: Aeroporti ndërkombëtar i Katanias vijon punën normalisht, pa ndërprerje të fluturimeve.
Ekspertët po monitorojnë aktivitetin vullkanik për të përcaktuar nëse lëkundjet lidhen me një shpërthim të mundshëm të magmës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
