Kryente kontrabandë medikamentesh dhe veshjesh, arrestohet

Një rast i kontrabandës së medikamenteve mjekësore dhe veshjeve pa dokumentet përkatëse është goditur nga autoritetet. Si pasojë, është vënë në pranga shtetasi me inicialet A.I., 54 vjeç, pasi në automjetin që ai drejtonte u gjetën mallrat e paligjshme.
Përmes një kontrolli rutinë, autoritetet kanë zbuluar se malli që po transportohej nuk kishte dokumentet e nevojshme përkatëse, duke ngritur dyshime për kontrabandë. Personi i arrestuar është vënë nën akuzën për shkelje të ligjit në lidhje me importin dhe transportin e mallrave pa autorizim.
Policia ka vijuar hetimet për të zbardhur më tej rrethanat e këtij rastit dhe për të identifikuar çdo element tjetër të mundshëm të përfshirë në aktivitetin e paligjshëm.
Njoftimi:
Në vijim të kontrolleve sistematike dhe atyre të bazuara në informacionet policore të siguruara në rrugë operative, shërbimet e DVKM Korçë, në hyrje të RSH-së, në PKK Kapshticë, kaluan për kontroll në vijën e dytë automjetin me drejtues shtetasin A. I.
Nga kontrolli i ushtruar në automjetin që ky shtetas drejtonte, janë gjetur një sasi me medikamente të ndryshme mjekësore dhe veshje, pa dokumentacionin përkatës, të cilat bashkë me automjetin u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.
Në vijim të veprimeve procedurale, u arrestua në flagrancë shtetasi A. I., 54 vjeç, banues në Korçë, për veprën penale “Kontrabanda me mallra të licencuara”.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Korçës, për veprime të mëtejshme.
