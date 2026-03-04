Kërkesa e motrës së Flori Topallit, Klementina, pas vdekjes tragjike të vëllait në Itali

Siçili, Itali – Një aksident tragjik ka ndodhur më 1 mars në autostradën Naro–Camastra, duke rezultuar me një viktimë dhe gjashtë të plagosur. Përplasja ndodhi mes një automjeti dhe një kamioni që transportonte fruta dhe perime në orët e para të mëngjesit.
Viktima është Flori Topalli, 24-vjeç, emigrant shqiptar në Itali. Familjarët e tij kanë bërë apel për ndihmë financiare për të mundësuar transportimin e trupit drejt Shqipërisë, ku do të zhvillohet ceremonia mortore.
Nga të plagosurit, gjendja më e rëndë paraqitet për shoferin 39-vjeçar të automjetit ku udhëtonte viktima. Ai fillimisht u trajtua në Spitali Barone Lombardo dhe më pas u transferua në Villa Sofia Hospital për mjekim më të specializuar. Mjekët janë të rezervuar për gjendjen e tij shëndetësore. Të plagosurit e tjerë marrin trajtim në spitalet e Canicattì dhe Agrigento dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Pesë punëtorët shqiptarë të përfshirë në aksident, të moshës 24–39 vjeç, jetonin në zonat e Canicattì dhe Naro dhe punonin në sektorin e bujqësisë sezonale.
Karabinierët italianë kanë nisur hetimet për të sqaruar shkaqet dhe dinamikën e aksidentit fatal.
Motra e Florit kërkon ndihmë
Motra e të ndjerit, ka kërkuar ndihmë përmes FoundMe:
"Unë jam Kesmentina Topalli, motra e të ndjerit Flori Topalli, 24-vjeçarit që humbi jetën tragjikisht në një aksident automobilistik në Itali, ditën e sotme, më 02.03.2026.
Me dhimbje të thellë në zemër dhe në pamundësi ekonomike për të sjellë trupin e vëllait tonë të dashur pranë familjes, ju drejtohemi me përulësi për ndihmë, sado të vogël, që ai të prehet pranë shtëpisë dhe njerëzve të tij.
Çdo kontribut është një mbështetje e madhe për familjen tonë në këtë moment të vështirë.
Ju falënderojmë nga zemra dhe Zoti ju bekoftë për bujarinë dhe solidaritetin tuaj.
