Kërkesa e motrës së Flori Topallit, Klementina, pas vdekjes tragjike të vëllait në Itali
Transmetuar më 04-03-2026, 11:32

Siçili, Itali – Një aksident tragjik ka ndodhur më 1 mars në autostradën Naro–Camastra, duke rezultuar me një viktimë dhe gjashtë të plagosur. Përplasja ndodhi mes një automjeti dhe një kamioni që transportonte fruta dhe perime në orët e para të mëngjesit.

Viktima është Flori Topalli, 24-vjeç, emigrant shqiptar në Itali. Familjarët e tij kanë bërë apel për ndihmë financiare për të mundësuar transportimin e trupit drejt Shqipërisë, ku do të zhvillohet ceremonia mortore.

Nga të plagosurit, gjendja më e rëndë paraqitet për shoferin 39-vjeçar të automjetit ku udhëtonte viktima. Ai fillimisht u trajtua në Spitali Barone Lombardo dhe më pas u transferua në Villa Sofia Hospital për mjekim më të specializuar. Mjekët janë të rezervuar për gjendjen e tij shëndetësore. Të plagosurit e tjerë marrin trajtim në spitalet e Canicattì dhe Agrigento dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Pesë punëtorët shqiptarë të përfshirë në aksident, të moshës 24–39 vjeç, jetonin në zonat e Canicattì dhe Naro dhe punonin në sektorin e bujqësisë sezonale.

Karabinierët italianë kanë nisur hetimet për të sqaruar shkaqet dhe dinamikën e aksidentit fatal.

Motra e Florit kërkon ndihmë 

Motra e të ndjerit, ka kërkuar ndihmë përmes FoundMe:

"Unë jam Kesmentina Topalli, motra e të ndjerit Flori Topalli, 24-vjeçarit që humbi jetën tragjikisht në një aksident automobilistik në Itali, ditën e sotme, më 02.03.2026.

Me dhimbje të thellë në zemër dhe në pamundësi ekonomike për të sjellë trupin e vëllait tonë të dashur pranë familjes, ju drejtohemi me përulësi për ndihmë, sado të vogël, që ai të prehet pranë shtëpisë dhe njerëzve të tij.

Çdo kontribut është një mbështetje e madhe për familjen tonë në këtë moment të vështirë.

Ju falënderojmë nga zemra dhe Zoti ju bekoftë për bujarinë dhe solidaritetin tuaj.

LINK

