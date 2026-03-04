Kryeministri spanjoll, Pedro Sánchez: Nuk më frikësojnë kërcënimet e Trump!

Kryeministri i Spanjë, Pedro Sánchez, deklaroi se vendi i tij nuk do t’i nënshtrohet presionit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbështetur një përfshirje ushtarake kundër Iran, duke iu përgjigjur kërcënimeve të presidentit amerikan për ndërprerje të marrëdhënieve tregtare me Madridin.
Në një fjalim televiziv drejtuar qytetarëve, Sánchez theksoi se Spanja nuk do të ndryshojë qëndrimin e saj nga frika e hakmarrjes.
“Ne nuk do të miratojmë një qëndrim që shkon kundër vlerave dhe parimeve tona nga frika e hakmarrjes nga të tjerët”, u shpreh ai.
Deklaratat vijnë pasi presidenti amerikan, Donald Trump, kërcënoi me ndërprerjen e marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve. Reagimi pasoi një deklaratë të Madridit zyrtar, sipas së cilës Spanja nuk do të lejojë përdorimin e bazave të saj ushtarake – të përdorura bashkërisht nga SHBA-ja dhe Spanja, por nën sovranitet spanjoll – për sulme ndaj Iranit.
“Ne do të ndërpresim të gjithë tregtinë me Spanjën. Nuk duam të kemi të bëjmë fare me Spanjën”, deklaroi Trump gjatë një takimi në Shtëpia e Bardhë me kancelarin gjerman, Friedrich Merz.
Sánchez argumentoi se pozicioni i Madridit është në përputhje me qëndrimet që Spanja ka mbajtur edhe në kriza të tjera ndërkombëtare, si pushtimi rus i Ukrainës dhe lufta në Gaza.
“Ne i themi jo rënies së ligjit ndërkombëtar. Ne i themi jo idesë se bota mund t’i zgjidhë problemet e saj vetëm përmes konfliktit dhe bombardimeve. Ne i themi jo përsëritjes së gabimeve të së kaluarës… Ne i themi jo luftës”, deklaroi ai.
Kryeministri spanjoll e krahasoi gjithashtu një përshkallëzim të mundshëm me pushtimin e Irakut të udhëhequr nga SHBA-ja në vitin 2003, duke paralajmëruar pasoja destabilizuese për rajonin dhe ekonominë globale.
Ai theksoi se zhvillimet aktuale po sjellin pasiguri ekonomike, përfshirë rritje të çmimeve të naftës dhe gazit. “Qeveritë ekzistojnë për të përmirësuar jetën e njerëzve, jo për ta përkeqësuar atë”, përfundoi Sánchez.
