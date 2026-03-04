Rezultati i pabesueshëm: Binjakët konsumuan të njëjtat kalori, por në orë të ndryshme – ja çfarë ndodhi

Gjithnjë e më shpesh shtrohet pyetja nëse orari i vakteve ndikon realisht në peshën trupore dhe metabolizmin, edhe kur sasia e kalorive është e njëjtë. Kësaj dileme iu përgjigjën përmes një eksperimenti tre-mujor binjakët britanikë Hugo Turner dhe Ross Turner, të njohur për testimet e tyre ekstreme në fushën e fitnesit dhe ushqyerjes.
Si u zhvillua eksperimenti?
Të dy konsumonin nga 2.500 deri në 3.000 kalori në ditë, sasi standarde për meshkuj aktivë me përmasat e tyre. Ndryshimi qëndronte vetëm te orari i vakteve:
Hugo ndoqi metodën e agjërimit të ndërprerë (16:8), duke i konsumuar të gjitha kaloritë brenda një periudhe 8-orëshe (zakonisht 10:00–18:00). Për 16 orë ai konsumonte vetëm ujë.
Ross i shpërndante vaktet gjatë 16 orëve në ditë, pa kufizime të rrepta kohore.
Qëllimi nuk ishte humbja në peshë, por të vlerësonin nëse koha e konsumimit të ushqimit ndikon në trup, kur kaloritë janë identike.
Rezultatet pas tre muajsh
Në fund të eksperimentit, rezultatet ishin befasuese:
Hugo humbi 5 kilogramë.
Ross shtoi 4 kilogramë.
Ndërsa humbja në peshë mund të duket tërheqëse, Hugo e përshkroi regjimin si shumë të vështirë. Konsumimi i 3.000 kalorive në vetëm tetë orë kërkonte ngrënie të shpeshtë dhe intensive, gjë që shpesh ishte e lodhshme dhe e pakëndshme.
Nga ana tjetër, Ross përfitoi fleksibilitet maksimal në ushqim dhe në shpërndarjen e vakteve, duke e pasur më të lehtë arritjen e objektivit kalorik.
Përfundimi i tyre
Të dy vëllezërit ranë dakord për një konkluzion të rëndësishëm: Nuk ka rëndësi vetëm sa kalori konsumohen, por edhe kur konsumohen.
Sipas tyre, mënyra e shpërndarjes së vakteve gjatë ditës mund të ndikojë ndjeshëm në peshën trupore dhe në metabolizëm, edhe kur sasia e kalorive mbetet e pandryshuar.
Për të ardhmen, ata planifikojnë një qasje më praktike, duke përfshirë më shumë yndyrna të shëndetshme me densitet të lartë kalorik, si vaji i ullirit dhe djathërat, për ta bërë më të lehtë menaxhimin e regjimit ushqimor.
