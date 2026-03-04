Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kush janë i dyshuari dhe dy policët që u shtynë gjatë operacionit në ndjekje të të kërkuarit
Transmetuar më 04-03-2026, 11:03

Dibër, 4 mars 2026 – Një incident i rëndë është shënuar këtë të mërkurë në Dibër, ku dy efektivë të forcave speciale “Shqiponja” kanë mbetur të plagosur gjatë një operacioni për kapjen e një personi të shpallur në kërkim.

Sipas burimeve paraprake, gjatë ndërhyrjes, personi në shënjestër të aksionit ka shtyrë nga një mur rrethues efektivin Gentian Meda, duke i shkaktuar dëmtime të rënda në kokë.

Gentjan Meda

Ai është transportuar me urgjencë me helikopter drejt Spitali Universitar i Traumës për të marrë ndihmë të specializuar mjekësore.

Ndërkohë, kolegu i tij, Bilal Gjapi, ka pësuar frakturë në këmbë gjatë operacionit dhe po merr trajtim mjekësor.

Bilal Gjapi

Pavarësisht plagëve të marra nga dy efektivët, forcat e policisë kanë arritur të neutralizojnë dhe arrestojnë personin e kërkuar, i cili ndodhet nën mbikëqyrjen e autoriteteve. Ai është Klodian Llomi.

Klodian Llomi

Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

