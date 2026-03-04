Kush janë i dyshuari dhe dy policët që u shtynë gjatë operacionit në ndjekje të të kërkuarit

Dibër, 4 mars 2026 – Një incident i rëndë është shënuar këtë të mërkurë në Dibër, ku dy efektivë të forcave speciale “Shqiponja” kanë mbetur të plagosur gjatë një operacioni për kapjen e një personi të shpallur në kërkim.
Sipas burimeve paraprake, gjatë ndërhyrjes, personi në shënjestër të aksionit ka shtyrë nga një mur rrethues efektivin Gentian Meda, duke i shkaktuar dëmtime të rënda në kokë.
Ai është transportuar me urgjencë me helikopter drejt Spitali Universitar i Traumës për të marrë ndihmë të specializuar mjekësore.
Ndërkohë, kolegu i tij, Bilal Gjapi, ka pësuar frakturë në këmbë gjatë operacionit dhe po merr trajtim mjekësor.
Pavarësisht plagëve të marra nga dy efektivët, forcat e policisë kanë arritur të neutralizojnë dhe arrestojnë personin e kërkuar, i cili ndodhet nën mbikëqyrjen e autoriteteve. Ai është Klodian Llomi.
Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
