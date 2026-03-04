Plagoset dy efektivë të “Shqiponjave” gjatë operacionit për kapjen e një të kërkuari në Dibër

Dibër, 4 mars 2026 – Një efektiv policie mbeti i plagosur gjatë një operacioni për kapjen e të shumëkërkuarit Klodian Llomi (Mazari), në qarkun e Dibrës.
Rreth orës 04:00 të mëngjesit, forcat e policisë zbarkuan në banesën e 35-vjeçarit në fshatin Kërçisht, njësia administrative Maqellarë.
Gjatë ndërhyrjes për arrestimin e tij, efektivi i forcave “Shqiponja”, 40-vjeçari Gentian Meda, u rrëzua nga muri rrethues i banesës, duke pësuar lëndime në kokë.
Polici fillimisht u transportua në spitalin e Bulqizës dhe më pas u dërgua me helikopter drejt Spitali Universitar i Traumës për trajtim më të specializuar. Burime mjekësore bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë, kolegu i tij, Bilal Gjapi, ka pësuar frakturë në këmbë gjatë operacionit dhe po merr trajtim mjekësor.
Ndërkohë, 35-vjeçari u vu në pranga nga forcat e policisë. Ai pritet të ekstradohet drejt Italisë, ku akuzohet për veprat penale “Shfrytëzim prostitucioni” dhe “Pjesëmarrje në organizatë kriminale”.
Autoritetet po vijojnë procedurat përkatëse ligjore lidhur me rastin.
