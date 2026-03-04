Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Plagoset dy efektivë të “Shqiponjave” gjatë operacionit për kapjen e një të kërkuari në Dibër
Transmetuar më 04-03-2026, 10:56

Dibër, 4 mars 2026 – Një efektiv policie mbeti i plagosur gjatë një operacioni për kapjen e të shumëkërkuarit Klodian Llomi (Mazari), në qarkun e Dibrës.

Rreth orës 04:00 të mëngjesit, forcat e policisë zbarkuan në banesën e 35-vjeçarit në fshatin Kërçisht, njësia administrative Maqellarë.

Gjatë ndërhyrjes për arrestimin e tij, efektivi i forcave “Shqiponja”, 40-vjeçari Gentian Meda, u rrëzua nga muri rrethues i banesës, duke pësuar lëndime në kokë.

Gentjan Meda

Polici fillimisht u transportua në spitalin e Bulqizës dhe më pas u dërgua me helikopter drejt Spitali Universitar i Traumës për trajtim më të specializuar. Burime mjekësore bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Bilal Gjapi

Ndërkohë, kolegu i tij, Bilal Gjapi, ka pësuar frakturë në këmbë gjatë operacionit dhe po merr trajtim mjekësor.

Klodian Llomi

Ndërkohë, 35-vjeçari u vu në pranga nga forcat e policisë. Ai pritet të ekstradohet drejt Italisë, ku akuzohet për veprat penale “Shfrytëzim prostitucioni” dhe “Pjesëmarrje në organizatë kriminale”.

Autoritetet po vijojnë procedurat përkatëse ligjore lidhur me rastin.

Autoritetet po vijojnë procedurat përkatëse ligjore lidhur me rastin.

