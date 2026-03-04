Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Bllokohen rreth 1 mijë pajisje elektronike në Rinas
Transmetuar më 04-03-2026, 10:53

Rinas, 4 mars 2026 – Në vijim të kontrolleve për respektimin e ligjshmërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka njoftuar se në Degën Doganore Rinas janë bllokuar 920 pajisje elektronike të markave “Apple” dhe “Samsung”, nën dyshimin për cenim të të drejtave të pronësisë intelektuale.

Sipas të dhënave zyrtare, nga pajisjet e sekuestruara, 510 janë telefona celularë të llojeve të ndryshme, ndërsa pjesa tjetër përfshin smartwatch dhe pajisje të tjera elektronike.

Strukturat doganore po vijojnë verifikimet e mëtejshme për të përcaktuar origjinën dhe dokumentacionin shoqërues të mallrave, si dhe për të sqaruar plotësisht rrethanat e rastit.

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave thekson se mbetet në angazhim të plotë për të parandaluar çdo tentativë abuzimi apo shkelje të ligjit në pikat doganore të vendit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...