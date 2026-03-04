Ironizon Blero: Jam i hapur për pozitën e Presidentit

Këngëtari i njohur shqiptar, Blero, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një deklaratë në rrjetet sociale.
Përmes një postimi në InstaStory, ai ironizoi lidhur me çështjen e zgjedhjes së Presidentit të vendit, duke shkruar:
“Jam i hapur për pozitën e Presidentit”.
Deklarata e tij vjen ndërkohë që ka pasur diskutime intensive rreth zgjedhjes së Presidentit dhe mundësisë së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në rast se procesi nuk finalizohet me kohë.
Reagimet ironike të të famshmëve, përfshirë Blero, kanë vijuar në rrjetet sociale në këto ditë diskutimesh intensive.
