Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Çuditë e detit në Vlorë! Tërhiqet 10 metra nga bregu
Transmetuar më 04-03-2026, 09:53

Fenomeni i zbaticës është vërejtur mëngjesin e kësaj të mërkure në zonën e Plazhit të Vjetër në Vlorë.

Tërheqja e ujit me mbi 10 metra nga vija e zakonshme e bregut ka bërë që shumë varka peshkimi të mbeten në cekëtinë, duke shkaktuar vështirësi të përkohshme për peshkatarët në daljen për peshkim.

Ky fenomen natyror ndodh periodikisht dhe lidhet me lëvizjet e ujërave detare, të ndikuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë, dhe zgjidhet kur uji rikthehet në nivelin e zakonshëm. Para disa ditësh deti u ngrit 1.5 m duke përmbytur plazhe e rrugë në Orikum.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...