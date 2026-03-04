Kërkesa për arrestimin e Belinda Ballukut nuk përfshihet në rendin e ditës për seancën e 5 marsit

Kuvendi do të mblidhet në seancë plenare më 5 mars për diskutimin dhe miratimin e disa projektligjeve dhe çështjeve procedurale, por në rendin zyrtar të ditës nuk është përfshirë çështja e ish-zv/kryeministres dhe ish-ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, për të cilën SPAK ka kërkuar arrestimin.
Po ashtu, nuk figuron as kërkesa e SPAK për heqjen e imunitetit të Ballukut.
Mbetet për t’u parë se në cilën seancë parlamentare do të trajtohet kjo çështje.
