Pezullohen përkohësisht punimet në segmentin e dëmtuar të Korridorit VIII në Arrat e Gurrës, nis ndërtimi i rrugës alternative 1.3 km
Transmetuar më 04-03-2026, 09:46

Punimet në segmentin e dëmtuar të Korridorit VIII në zonën e “Arrave të Gurrës”, në Dragostunjë të Librazhdit, janë pezulluar përkohësisht pas një rrëshqitjeje masive që shkaktoi fundosjen e një sipërfaqeje prej rreth 1,500 m². Incidenti preku rrugën kombëtare ekzistuese, segmentin në ndërtim të Korridorit VIII, trasenë e hekurudhës Librazhd–Xhyrë dhe rrjetin e Tensionit të Lartë.

Për të garantuar sigurinë e qarkullimit, Autoriteti Rrugor Shqiptar ka urdhëruar moskryerjen e punimeve deri në përfundimin e ndërtimit të një rruge alternative provizore prej 1.3 kilometrash, e cila do të ndërtohet paralel me trasenë e hekurudhës dhe përgjatë lumit Shkumbin, për të devijuar trafikun dhe për të krijuar kushte të sigurta për rifillimin e ndërhyrjeve.

Drejtori i ARRSH-së, Ami Kozeli, njoftoi se ndërtimi i rrugës alternative do të zgjasë minimalisht 60 ditë, dhe vetëm pas përfundimit të saj do të rifillojnë punimet në segmentin e dëmtuar.

Zona e Arrave të Gurrës konsiderohet një pikë kritike gjeologjike, ndërsa institucionet përgjegjëse monitorojnë situatën për të shmangur rreziqe dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe mbarëvajtjen e projektit. Rikthimi i qarkullimit në aksin Librazhd–Prrenjas ka lehtësuar lëvizjen e automjeteve, por stabilizimi përfundimtar i segmentit mbetet sfidë për muajt e ardhshëm.

