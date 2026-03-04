Plas grushti mes kolegësh në Policinë Bashkiake Tiranë

Një punonjës i Policisë Bashkiake Tiranë është goditur në ambientet e zyrës nga kolegu i tij.
Sipas njoftimit zyrtar, Eugen Saliasi ka goditur Alfred Xhoxhajn për motive të dobëta lidhur me punën.
Alfred Xhoxhaj ka paraqitur kallëzim në Komisariatin e Policisë Nr. 3, ndërsa Eugen Saliasi është proceduar për veprën penale “Goditja për shkak të detyrës”.
Njoftimi i plotë:
"Më datë 03.03.2026, është paraqitur në Komisariatin e Policisë Nr. 3 shtetasi Alfred Xhoxhaj punonjës i Policisë Bashkiake Tiranë, i cili kallëzon se, për shkak të një konflikti për motive të dobëta që lidhen me natyrën e punës, është goditur në ambientet e zyrës nga kolegu i tij, punonjës i Policisë Bashkiake, shtetasi Eugen Saliasi, i cili u procedua për veprën penale “Goditja për shkak të detyrës”
