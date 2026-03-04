Garda Revolucionare e Iranit merr kontrollin e Ngushticës së Hormuzit

Garda Revolucionare e Iranit ka deklaruar se ka marrë nën kontroll të plotë Ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më jetësore për transportin e naftës dhe gazit natyror, duke paralajmëruar se anijet që kalojnë rrezikojnë të goditen nga raketa ose dronë “të humbur”.
Zyrtari i Marinës së Gardës Revolucionare, Mohammad Akbarzadeh, tha për agjencinë gjysmëzyrtare Fars News Agency se Ngushtica e Hormuzit është nën kontroll të plotë të Marinës iraniane.
Pretendimet u kundërshtuan nga pala amerikane. Admirali Brad Cooper i United States Central Command deklaroi se SHBA-të po “fundosin të gjithë marinën iraniane” dhe se deri tani janë shkatërruar 17 anije iraniane. Ai shtoi se nuk ka asnjë anije iraniane aktualisht në detet e Gjirit Arabik, Ngushticës së Hormuzit apo Gjirit të Omanit.
Presidenti amerikan Donald Trump theksoi se Marina Amerikane mund të nisë shoqërimin e cisternave të naftës nëpër Ngushticën e Hormuzit, nëse kjo konsiderohet e nevojshme, për të frenuar rritjen e çmimeve të energjisë.
Ekspertët paralajmërojnë se çdo ndërprerje e trafikut në Ngushticën e Hormuzit do të ndikonte drejtpërdrejt në ekonomitë kryesore globale, përfshirë Kinën, Indinë dhe Japoninë, pasi rreth 20% e naftës dhe gazit botëror kalon përmes këtij korridori strategjik.
Gjenerali iranian Sardar Jabari deklaroi se Teherani nuk do të lejojë më asnjë pikë nafte të largohet nga rajoni, duke shkaktuar pasiguri në tregjet ndërkombëtare dhe përshkallëzim të tensioneve mes Iranit, SHBA-së dhe Izraelit.
