Plagosen gjatë operacionit për kapjen e një personi dy policë të forcave ‘Shqiponja’
Transmetuar më 04-03-2026, 09:28

Dibër- Dy policë të Forcave “Shqiponja” mbetën të plagosur gjatë një operacioni për kapjen e një personi në kërkim.

Oficeri Gentjan Meda dyshohet se ra nga një lartësi gjatë operacionit, duke pësuar goditje në kokë dhe u transportua me helikopter drejt Qendrës së Traumës.

Kolegu i tij, B.Gj., thyeb këmbën gjatë operacionit.

