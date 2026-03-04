Plagosen gjatë operacionit për kapjen e një personi dy policë të forcave ‘Shqiponja’

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 04-03-2026, 09:28
Dibër- Dy policë të Forcave “Shqiponja” mbetën të plagosur gjatë një operacioni për kapjen e një personi në kërkim.
Oficeri Gentjan Meda dyshohet se ra nga një lartësi gjatë operacionit, duke pësuar goditje në kokë dhe u transportua me helikopter drejt Qendrës së Traumës.
Kolegu i tij, B.Gj., thyeb këmbën gjatë operacionit.
