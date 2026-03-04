Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
PS kërkon përjashtimin e Agron Shehajt nga parlamenti për 20 ditë
Transmetuar më 04-03-2026, 09:23

TIRANË – Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin e deputetit Agron Shehaj për 20 ditë nga punimet e Parlamentit.

Sipas PS, gjatë seancës së së hënës, Shehaj bllokoi foltoren dhe, pas tërheqjes së vëmendjes nga kryesia, nuk e liroi atë, duke penguar vazhdimin normal të seancës parlamentare.

Sekretariati për Procedurat, Votimin dhe Etikën do të mblidhet sot në orën 12:00 për të vendosur mbi kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin e Shehajt.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...