PS kërkon përjashtimin e Agron Shehajt nga parlamenti për 20 ditë

TIRANË – Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin e deputetit Agron Shehaj për 20 ditë nga punimet e Parlamentit.
Sipas PS, gjatë seancës së së hënës, Shehaj bllokoi foltoren dhe, pas tërheqjes së vëmendjes nga kryesia, nuk e liroi atë, duke penguar vazhdimin normal të seancës parlamentare.
Sekretariati për Procedurat, Votimin dhe Etikën do të mblidhet sot në orën 12:00 për të vendosur mbi kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin e Shehajt.
