Sulmet në Iran shkaktojnë mbi 1,000 viktima, përfshirë 181 fëmijë nën 10 vjeç

TEHERAN – Agjencia e Lajmeve për Aktivistët e të Drejtave të Njeriut (HRANA), me seli në Shtetet e Bashkuara, raporton se të paktën 1,097 civilë janë vrarë në Iran që prej 28 shkurtit.
Mes viktimave janë 181 fëmijë nën moshën 10 vjeç, ndërsa numri i të plagosurve ka arritur 5,402 persona, përfshirë 100 fëmijë.
HRANA njofton se vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar të paktën 104 sulme, që kanë goditur baza ushtarake, qendra mjekësore dhe zona të banuara.
Organizata shton se qindra raste të tjera vdekjesh janë ende në proces verifikimi.
