Trump: ‘Nuk më intereson nëse Irani tërhiqet nga Botërori’

WASHINGTON – Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë një deklaratë të fuqishme lidhur me pjesëmarrjen e Iranit në Kupën e Botës 2026, duke thënë se nuk është i shqetësuar nëse ekipi iranian do të tërhiqet nga turneu.
Në një intervistë të dhënë për Politico të martën, Trump theksoi se ai “nuk ka asnjë interes” për pjesëmarrjen e Iranit, duke shtuar: “Mendoj se Irani është një vend shumë i dobësuar. Ata janë në prag të fundit të jetës së tyre.”
Deklarata e tij vjen pas një periudhe tensioneve të rritura ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke shtuar pasiguri rreth mundësisë që Irani të marrë pjesë në Kupën e Botës, e cila do të zhvillohet verën e ardhshme (11 qershor – 19 korrik) në SHBA, Meksikë dhe Kanada.
Irani është përfshirë në Grupin G të turneut, ku do të konkurrojë me Belgjikën, Egjiptin dhe Zelandën e Re. Ndeshjet e Iranit janë të planifikuara të zhvillohen në dy qytete të SHBA-së, Los Angeles dhe Seattle. Nëse të dyja skuadrat, SHBA dhe Irani, kalojnë në raundin e 32, mund të përballen me njëra-tjetrën më 3 korrik në Dallas.
Irani ka qenë gjithashtu i përfshirë në ndalimin e udhëtimit të miratuar nga Trump në vitin 2026, një urdhër ekzekutiv që përfshin dy shtete, përfshirë Iranin, me kufizime për individët, përveç ekipeve të Kupës së Botës dhe stafeve të tyre.
Në një kohë kur tensionet rajonale janë të larta, presidenti i Federatës Iraniane të Futbollit, Mehdi Taj, ka theksuar se sulmet dhe dhuna e ushtruar nga forcat amerikane dhe izraelite po krijon një atmosferë të pafavorshme për pjesëmarrjen e Iranit në Kupën e Botës.
Nëse Irani do të tërhiqet nga turneu, ka mundësi që vendi të zëvendësohet nga një komb tjetër.
