Tre ditë zie/ Iranianët i japin lamtumirën Ali Khameneit
04-03-2026, 08:43

TEHERAN – Iranianët do t’i japin sot lamtumirën Udhëheqësit Suprem, Ajatollah Ali Khamenei, në një ceremoni zyrtare që do të mbahet në vendin e lutjeve të Imam Khomeinit në Teheran, njoftuan mediat shtetërore iraniane.

Sipas raportimeve, zia do të zgjasë tre ditë, ndërsa procesioni i varrimit do të njoftohet pas përfundimit të homazheve publike. Autoritetet kanë organizuar masa të posaçme për pritjen e qytetarëve që pritet të marrin pjesë në ceremoninë e lamtumirës.

Mediat e huaja bëjnë të ditur se pas ceremonive në kryeqytet, trupi i Ali Khameneit do të transportohet për t’u varrosur në qytetin Mashhad, në verilindje të Iranit. Data dhe ora e varrimit nuk janë bërë ende publike.

Zyrtarët e përfshirë në organizimin e ceremonisë kanë konfirmuar se do të mbahet edhe një përkujtimore publike në Teheran, ndërsa detaje të tjera pritet të bëhen të ditura në vijim.

