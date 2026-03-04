Trump paraqet skenarin e tij më të keq në Iran

Trump pranon skenarin më të keq në Iran: “Mund të vijë në pushtet dikush po aq i keq sa më parë”. Flet për të ardhmen e Iranit pas luftës: “Shumica e njerëzve që kishim në mendje janë vrarë”
Presidenti amerikan Donald Trump ka përshkruar publikisht atë që e quajti “skenari më i keq” për Iranin pas përfundimit të luftës në Lindjen e Mesme, duke pranuar se e ardhmja politike e vendit mbetet e paqartë.
Gjatë një takimi në Zyrën Ovale me kancelarin gjerman Friedrich Merz, Trump iu përgjigj për herë të parë pyetjeve të gazetarëve për luftën kundër Iranit dhe për pasojat e saj.
I pyetur se cili do të ishte skenari më i keq pas përfundimit të konfliktit, presidenti amerikan tha se ekziston mundësia që në pushtet të vijë një lider po aq i ashpër sa ai i mëparshmi.
“Mendoj se skenari më i keq do të ishte që ne të bëjmë gjithë këtë dhe më pas të vijë dikush në pushtet që është po aq i keq sa ai që ishte më parë,” tha Trump. “Mund të ndodhë që pas pesë vitesh të kuptosh se ke vendosur dikë që nuk është më i mirë.”
Kur u pyet se kush mund të drejtojë Iranin pas luftës, Trump dha një përgjigje që ngjalli reagime në Washington, citon noa.al një raport të The New York Times.
“Shumica e njerëzve që kishim në mendje janë të vdekur,” tha ai. “Tani kemi një grup tjetër, por sipas disa raporteve edhe ata mund të jenë vrarë. Kështu që ndoshta do të ketë një valë të tretë. Shumë shpejt mund të ndodhë që të mos njohim më askënd.”
Deklaratat e tij kanë shtuar debatet në kryeqytetin amerikan, ku kritikët thonë se administrata Trump nuk ka një strategji të qartë për mënyrën se si do të drejtohet Irani pas konfliktit.
Trump mbrojti vendimin për të nisur operacionet ushtarake, duke thënë se Irani po përgatitej të sulmonte fqinjët e tij dhe Izraelin, dhe se sulmet e SHBA-së dhe Izraelit kishin për qëllim ta parandalonin këtë.
“Ne po negocionim me këta njerëz dhe mendimi im ishte se ata do të sulmonin,” deklaroi ai, duke shtuar gjithashtu se vendimi nuk ishte marrë nën presionin e Izraelit. “Nëse ka ndodhur diçka, ndoshta unë kam qenë ai që e kam shtyrë Izraelin.”
Që nga e shtuna, kur SHBA dhe Izraeli nisën sulmet e para, më shumë se 800 persona janë vrarë në rajon, ndërsa konflikti ka shkaktuar tronditje edhe në tregjet ndërkombëtare. Çmimet e naftës dhe gazit janë rritur ndjeshëm për shkak të sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike dhe kërcënimeve të Iranit për të mbyllur ngushticën strategjike të Hormuzit.
Trump fillimisht e minimizoi ndikimin e rritjes së çmimeve të energjisë, duke thënë se rritja do të jetë e përkohshme dhe se çmimet do të bien pasi të përfundojë konflikti. Megjithatë më vonë ai njoftoi se, nëse është e nevojshme, marina amerikane mund të fillojë të shoqërojë cisternat e naftës në ngushticën e Hormuzit për të garantuar qarkullimin e energjisë.
Pas takimit në Shtëpinë e Bardhë, dy zyrtarë të lartë të administratës amerikane u përpoqën të shpjegonin qëndrimin e presidentit, por kur u pyetën se kush mund të drejtojë Iranin pas luftës, ata iu referuan përgjigjes së Trump, e cila në fakt nuk jepte një përgjigje të qartë.
Edhe kancelari gjerman Friedrich Merz komentoi pas takimit, duke thënë se sipas vlerësimit të tij, qeveria amerikane ende nuk ka një strategji të formuluar qartë për udhëheqjen civile të Iranit pas përfundimit të konfliktit.
