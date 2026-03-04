Ministri i Mbrojtjes së Izraelit paralajmëron: lideri i ri suprem i Iranit mund të jetë objektiv i sulmeve

Paralajmërim i fortë nga Izraeli për udhëheqjen e re të Iranit
Ministri i Mbrojtjes së Izraelit, Israel Katz, ka deklaruar se kushdo që zgjidhet si udhëheqësi i ri suprem i Iranit mund të bëhet objektiv i operacioneve ushtarake izraelite.
Në një postim në platformën X, Katz tha se çdo lider që do të vazhdojë politikat që, sipas tij, synojnë shkatërrimin e Izraelit dhe kërcënimin e vendeve të tjera, do të konsiderohet një objektiv i mundshëm.
“Çdo lider i emëruar nga regjimi iranian për të vazhduar planin për të shkatërruar Izraelin, për të kërcënuar Shtetet e Bashkuara dhe botën e lirë, si dhe për të shtypur popullin iranian, do të jetë objektiv për eliminim,” shkroi ai.
Deklarata vjen në një moment kur në Iran po diskutohet për pasuesin e udhëheqësit suprem, pasi Ajatollah Ali Khamenei u vra në një sulm të shtunën që shënoi fillimin e përshkallëzimit të konfliktit mes Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara.
Një ditë më parë, Izraeli njoftoi se kishte goditur një ndërtesë në qytetin iranian të Qomit, e lidhur me Asamblenë e Ekspertëve, organi që sipas kushtetutës së Iranit është përgjegjës për zgjedhjen e udhëheqësit suprem të vendit.
Zyrtarët izraelitë kanë deklaruar se operacionet e tyre synojnë strukturat dhe drejtuesit që, sipas tyre, janë të përfshirë në zhvillimin e kapaciteteve ushtarake dhe në drejtimin e politikave strategjike të Iranit. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane e kanë dënuar ashpër fushatën ushtarake, duke e cilësuar atë si agresion dhe duke paralajmëruar kundërpërgjigje.
