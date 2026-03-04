Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë 4 mars 2026

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë sjellin yjet për ju: parashikimet astrologjike për të mërkurën, 4 mars 2026, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Venusi hyn në shenjë brenda pak orësh: kujdes nëse keni dy histori njëkohësisht ose nëse situata sentimentale është pak e paqartë, sepse duhet të jeni shumë të vendosur. Kohët e fundit kam shpjeguar se shumë të lindur në këtë shenjë do t’i japin më shumë hapësirë dashurisë sesa punës, ose do të gjejnë një moment shumë intim me partnerin. Kjo nuk do të thotë që keni braktisur ambiciet e jetës; përkundrazi, është e drejtë të keni synime të mëdha. Por po e kuptoni se pa pasion dhe pa një mbështetje emocionale është e vështirë të ecni përpara. Mund të ketë debate me Luanin, sepse mes jush ka shumë pasion.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë për qiellin e sotëm:
Po e kuptoni se ambicia e vetme nuk mjafton për t’ju mbajtur në këmbë. Brenda jush rritet nevoja për një lidhje që t’ju japë forcë dhe motivim, dikë me të cilin të ndani jo vetëm sukseset por edhe momentet e brishta. Nëse keni lënë pezull situata sentimentale të paqarta, tani ndjeni nevojën të bëni një zgjedhje. Pasioni rikthehet në qendër dhe ju shtyn të jetoni marrëdhëniet me më shumë intensitet. Kur gjeni ekuilibrin mes dëshirës për sukses dhe ngrohtësisë emocionale, arrini të shprehni më të mirën nga vetja.
Demi
Sot jo vetëm që mund të mbështeteni te Hëna aktive, por është e mundur që të merrni edhe përgjigje ose propozime të mira. Javën e kaluar jeni angazhuar shumë dhe është e mundur që deri të premten të ndiheni të lodhur. Ditët pak më të qeta do të jenë fundjava, të shtunën dhe të dielën, të cilat është mirë t’i kaloni me miq të mirë dhe pa tensione. Marsi ndihmon ata që janë më të guximshëm në dashuri.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë për qiellin e sotëm:
Pas disa ditësh intensive, filloni të shihni shenja konkrete. Përgjigjet që prisnit mund të mbërrijnë dhe t’ju japin më shumë siguri. Nga fundi i javës mund të ndjeni një rënie energjie, por shoqëria e duhur do t’ju ndihmojë të rikuperoheni. Në ndjenja ndjeni një shtysë më të guximshme: kur veproni me sinqeritet dhe vendosmëri, arrini të merrni vëmendjen dhe konfirmimet që keni pritur prej kohësh.
Binjakët
Kalimi i ri i Marsit ju fton të jeni pak më të kujdesshëm edhe në aspektin psikofizik. Punoni shumë dhe përpiqeni shumë, por ndonjëherë shpërqendroheni. Kjo vlen sidomos për të rinjtë e kësaj shenje, mes 20 dhe 40 vjeç, që ende nuk kanë gjetur një drejtim profesional të qartë. Nuk është e rrallë që të lindurit në këtë shenjë të apasionohen pas një projekti dhe më pas ta lënë përgjysmë. Nëse e gjeni veten në këtë fazë pak të paqartë, kujtoni se kjo është periudha më e mirë për të gjetur një drejtim më të qëndrueshëm për të ardhmen. Yje të rëndësishëm për dashurinë nga e premtja.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë për qiellin e sotëm:
Mendja juaj lëviz shpejt dhe ju shtyn të eksploroni shumë rrugë, por tani ndjeni nevojën për më shumë konkretësi. Energjitë duhet të menaxhohen me kujdes për të shmangur lodhjen. Është momenti i duhur për t’u dhënë një drejtim më të qartë projekteve tuaja dhe për të zgjedhur atë që ju përfaqëson vërtet. Edhe në dashuri ndjeni një klimë më të favorshme: kur ndaloni së shpërndarë energjitë dhe përqendroheni te gjërat që kanë vërtet rëndësi, gjithçka bëhet më e thjeshtë dhe më e kënaqshme.
Gaforrja
Shpresoj që të keni menduar diçka të bukur për fundjavën. Ata që janë ndier të lënë pas dore ose kanë kaluar një krizë të vogël tani ndihen më mirë. Marsi ka nisur një tranzit që ndihmon edhe fizikisht. Është e vërtetë se mes të enjtes dhe të premtes jo gjithçka do të jetë e përkryer, por duke parë të gjithë muajin, marsi duket si një periudhë rikuperimi. Po hyni në një fazë ku mund të ndërtoni të ardhmen me më shumë qetësi.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë për qiellin e sotëm:
Pas një periudhe më të ndjeshme, rikthehen besimi dhe dëshira për t’u përfshirë sërish në jetën tuaj. Tensionet e fundit po zbuten dhe ndjeni se mund të rikuperoni në marrëdhënie dhe në projektet personale. Edhe pse disa ditë mund të duken më të ndërlikuara, tabloja e përgjithshme është në përmirësim. Organizimi i një momenti të këndshëm edhe sot mund të forcojë lidhjet dhe të rikthejë entuziazmin.
Luani
Bëni planet tuaja dhe mos mendoni gjithmonë për të tjerët. Mos u ndjeni gjithmonë në rivalitet apo konkurrencë, edhe pse e kuptoj që për ju kjo është një shtysë e fortë për të arritur më të mirën. Ndjenjat po zgjohen sërish. Janari ishte i qetë dhe fillimi i shkurtit madje pak i ftohtë, por marsi rikthen pasionin. Nëse personi që ju intereson nuk ju përgjigjet siç prisni, mund të shikoni edhe mundësi të tjera. Mund të ketë debate me Shigjetarin dhe Dashin.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë për qiellin e sotëm:
Konkurrenca ju stimulon, por tani është koha të përqendroheni te objektivat tuaja pa u krahasuar vazhdimisht me të tjerët. Brenda jush rikthehet një pasion që kishte mbetur disi në heshtje muajt e fundit. Në dashuri rikthehet dëshira për emocione të forta dhe për marrëdhënie më intensive. Nëse nuk merrni përgjigjet që prisnit, ndiheni të fortë për të kërkuar mundësi të reja. Marsi rikthen energjinë dhe dëshirën për të shkëlqyer.
Virgjëresha
Ky është një qiell shumë premtues. E kam përsëritur shpesh se tani mund të mos keni ende dokumente apo konfirmime zyrtare në rregull, por mund të vëreni lëvizje të rëndësishme rreth jush. Mund të dëgjoni zëra për ndryshime në kompaninë ku punoni ose të mendoni vetë për të dalë nga një situatë e vështirë ku jeni futur kohë më parë. Ka dritë në fund të tunelit, sidomos me afrimin e pranverës. Jam i kënaqur gjithashtu që nga e premtja Venusi nuk do të jetë më kundër jush.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë për qiellin e sotëm:
Edhe nëse mungojnë konfirmimet zyrtare, ndjeni se diçka po lëviz në drejtimin e duhur. Keni kaluar një periudhë të vështirë, por tani shihni më qartë një rrugëdalje. Brenda jush rritet vendosmëria për të lënë pas situatat që ju kanë kufizuar. Në dashuri atmosfera bëhet më e qetë dhe kjo ju ndihmon të përballoni më lehtë edhe çështjet praktike. Besimi në aftësitë tuaja po rikthehet gradualisht.
Peshorja
Duhet të mendosh mirë për atë që dëshiron vërtet dhe çfarë të tërheq. Këto ditë pika më e dobët është dashuria: një lidhje, një miqësi ose një takim që të ngatërron mendjen. Ti zakonisht funksionon më mirë kur ke dikë pranë: je shenjë e çiftit dhe punon mirë kur ndihesh i mbështetur. Edhe kur je në krye, të duhet një ekip i besueshëm. Kujdes që të tjerët të mos marrin meritat për një sukses tëndin të fundit. Nesër Hëna është në anën tënde dhe të ndihmon të rregullosh gjërat.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë për qiellin e sotëm:
Ti ecën më qetë kur ka harmoni rreth teje, por tani duhet të pranosh edhe vlerën tënde personale. Në marrëdhënie dalin dyshime ose dëshira që kërkojnë sqarim. Mos lejo që puna dhe meritat e tua të kalojnë në plan të dytë: ti e di sa ke dhënë për të arritur aty ku je.
Akrepi
Edhe një herë e theksoj fundjavën: organizoji mirë të premten, të shtunën dhe të dielën. Qielli tregon se këto janë ditë kur mund ta jetosh situatën më mirë. Qoftë për një afrim, një sqarim, apo thjesht për kohë për veten, planifiko diçka të këndshme nga e premtja deri të dielën. Në punë është një periudhë rikuperimi: edhe nëse dikush u përpoq të të fusë në debat në fund të janarit, ti prapë dole më i fortë.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë për qiellin e sotëm:
Ke para vetes ditë ideale për të forcuar lidhjet dhe për të sqaruar keqkuptimet. Tensionet e kaluara nuk ta kanë zbehur vendosmërinë, përkundrazi të kanë bërë më të kthjellët. Fundjava mund të shërbejë për të ringjallur pasionin ose për t’u marrë me gjëra që të bëjnë mirë. Edhe në punë rikuperon terren dhe tregon se di të menaxhosh situata të vështira me qetësi.
Shigjetari
Je në një fazë stresi të parashikuar, por jemi drejt fundit të saj dhe gjërat po shkojnë më mirë se më parë. Nga e premtja shihet një “ringritje”. Do të doja që e para që të përmirësohet të jetë dashuria: ke nevojë ta jetosh ndjenjën me qetësi. Nëse ka pasur konflikte, mund të shohësh edhe alternativa të tjera. Sot, megjithatë, mos e tepro me ritmin. Lodhja është afër.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë për qiellin e sotëm:
Pas tensioneve dhe lodhjes, nis të ndjesh lehtësim. Je gati të lësh pas debatet e kota. Në dashuri kërkon spontanitet dhe gëzim, pa ngarkesa. Kjo fazë të jep mundësinë të nisësh nga e para me një gjendje më të qetë dhe më të sigurt. Nëse i menaxhon mirë energjitë, vështirësitë e fundit mund t’i kthesh në shtysë për më shumë qetësi.
Bricjapi
Ky është një qiell që sjell në fokus edhe çështje familjare. Tranziti i ri i Saturnit prek shtëpinë dhe pronën: kush ka debate me familjarë ose ka punë me dokumente, mund të ndihet më i lodhur. Është e rëndësishme të kuptosh çfarë do të bësh dhe ku do të shkosh, sepse shpesh kujdesesh më shumë për të tjerët sesa për veten, duke u dhënë siguri të gjithëve dhe duke u lodhur vetë. Tani duhet të rikuperosh energji për veten. Ka nervozizëm nëse në punë nuk të paguajnë siç duhet ose nuk ke marrë përmirësimin që prisje. Prandaj duhet të rishikosh disa marrëdhënie, sidomos profesionale.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë për qiellin e sotëm:
Përgjegjësitë familjare ose të pronës po peshojnë më shumë se zakonisht dhe kërkojnë qartësi. Ke dhënë shumë për të tjerët dhe tani ndjen nevojën të mendosh edhe për veten. Në punë dalin tema financiare ose mungesë vlerësimi që duhen parë me kujdes. Është momenti të vendosësh kufij më të qartë dhe të kërkosh respekt për përpjekjen që bën çdo ditë.
Ujori
Po shkojmë drejt një periudhe më të qëndrueshme dhe më të mirë: sot, nesër dhe pasnesër kemi qiell të fortë falë një Hëne të bukur. Fundjava mund të jetë pak më e ngatërruar. Sa herë kam thënë që duhet të largohesh nga situatat që sjellin debate dhe stres? Ky duket momenti i duhur për ta parë të ardhmen me më shumë qetësi. Në dashuri yjet të favorizojnë nga e premtja. Paratë janë pak, dhe disa mund të kenë pasur shpenzime të tepërta ose probleme të fundit.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë për qiellin e sotëm:
Ditët në vijim të japin mundësi të forcosh gjërat që kanë vlerë. Mund të heqësh ngarkesat që të kanë mbajtur të tensionuar. Në dashuri hapet një fazë më e ngrohtë dhe më e afërt. Në planin financiar duhet më shumë kujdes me shpenzimet. Duke menduar qartë për të ardhmen, ndërton baza më të forta dhe largohesh nga marrëdhënie apo situata që nuk të bëjnë më mirë.
Peshqit
Ditë e mirë. Sot, këtë të mërkurë, ende po përpiqesh të kuptosh çfarë ka ndodhur ditët e fundit, sepse lodhja ka qenë e fortë, por nga nesër fillon rikuperimi. Ke ditë kur ndihesh pa energji dhe ditë kur ndihesh shumë i stresuar, sikur përqendrohesh vetëm në disa momente dhe pastaj të duhet të marrësh veten. A ke planifikuar diçka për fundjavën? Më duket ide e mirë: mes të shtunës dhe të dielës mund të vijë një ide shumë e fortë, ose një ëndërr që të jep sinjal. Është qiell i veçantë për ata që janë në dashuri ose duan të dashurohen.
Reflektime dhe një vështrim më i thellë për qiellin e sotëm:
Je mes ulje-ngritjeve të energjisë, por forca po rikthehet. Lodhja e fundit nuk ta heq aftësinë për të gjetur ide të zgjuara. Fundjava duket e mirë për frymëzim dhe për emocione. Ndjeshmëria jote rritet dhe mund të kthehet në kreativitet ose në një intuitë të saktë. Në dashuri e ndjen më fort nevojën për diçka të vërtetë: nëse i beson instinktit, mund të të dalin përvoja të veçanta.
